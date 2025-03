Mita Medici: “Con Franco Califano è finita per una bugia, è stata una grande delusione”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata de La Volta Buona di venerdì 13 marzo è stata ospite Mita Medici. L'attrice, tornata a vestire i panni della madre di Michele Saviani in Un Posto al Sole, ha parlato della sua carriera nel salotto di Caterina Balivo, dove ha anche raccontato alcune delle sue storie d'amore, come quella con Franco Califano.

Il motivo per cui Mita Medici ha lasciato Franco Califano

Erano entrambi giovanissimi quando si sono conosciuti, lei aveva da poco iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, dopo aver iniziato a lavorare al Piper, famosissimo locale romano, e Franco Califano era già uno dei cantautori più amati, seppur agli esordi. La padrona di casa chiede quindi alla sua ospite il motivo per cui la loro storia d'amore finì improvvisamente: "Perché quando amo molto, lascio. Non mi sono mai sposata proprio per scelta, qualcuno aveva anche tentato questa domanda" risponde, quindi, Mita Medici. Balivo, però, continua chiedendole cosa avesse fatto il cantate di così irrimediabile da porre fine al loro rapporto, per cui l'attrice racconta:

Califano ha detto una bugia, ma troppo sciocca anche per una ragazzetta di 18 anni, in un rapporto che era molto bello, sincero sicuramente. Allora quella cosa è stata una grande delusione. Una cosa che a me non lo devi fare. Mi aveva detto di dover andare fuori Roma, io poi avevo il mio da fare e lui il suo. Io chiamo mia madre, perché quando avevo delle giornate più tranquille, tornavo a casa per stare con loro, prendere altre cose da casa mia. Chiamo mia madre, che mi viene a prendere, ancora non avevo la patente, mentre stavamo andando, c’era un posto in cui noi andavamo sempre a mangiare, lì vicino dove abitavamo. Io dissi a mia madre di fermarsi, le dissi che dovevo vedere una cosa davanti a questo ristorante.

Il racconto prosegue: "Sono scesa, sono entrata e c’era Franco, con una ragazza molto carina che avevo conosciuto e tra l’altro la mia segretaria di allora, che era una mia cara amica del Piper". L'averlo visto lì, seduto a mangiare accompagnato da altre ragazze, mentre a lei aveva detto che sarebbe dovuto partire, la mandò su tutte le furie:

Io però non gli ho dato neanche il tempo, il modo, ho detto solo Buon Appetito e sono andata via e sono andata a casa ho preso le mie cose e sono andata via.

Caterina Balivo, quindi, stuzzica Mita Medici dicendole: "Eh ma allora già non ne potevi più, perché per così poco dai". L'attrice, però, mantiene la sua posizione dicendo: "Non è poco dai, se tra due persone che vivono insieme, che stanno bene, si dice una bugia".