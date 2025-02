video suggerito

Giancarlo Magalli: “Mia moglie mi tradì con un disgraziato. Provai a denunciarlo, fu un grande dolore” Giancarlo Magalli ha raccontato a La Volta Buona il tradimento della sua ex moglie con un medico psichiatra a cui si affidò per superare un momento di stress. “Sfruttò il suo ruolo per convincerla che la nostra storia era sbagliata” ha spiegato il conduttore. “Quello fu il più grande dolore della mia vita”, le parole. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giancarlo Magalli è stato ospite di Caterina Balivo oggi a La Volta Buona. L'autore e conduttore televisivo ha raccontato che la sua ex moglie Valeria Donati, che sposò nel 1989 e dalla quale si separò nel 2008, lo tradì con un medico psichiatra. Ai telespettatori di Rai 1 ha ricordato il periodo in cui scoprì il tradimento: "Fu il più grande dolore della mia vita".

Il racconto di Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli a La volta buona ha ricordato il motivo per il quale il suo matrimonio con Valeria Donati giunse al capolinea: "C'entra sempre qualcuno in un modo o nell'altro. Nella nostra separazione ci è entrato un disgraziato, una persona orribile, che ha sfruttato il suo ruolo. Era un medico psichiatra che doveva aiutarla a superare un momento di stress e invece fece tutt'altro. La convinse che la nostra storia era sbagliata, che doveva interromperla. E poi si scoprì che questi buoni consigli li dava perché voleva approfittarsene. Purtroppo sono stati insieme, io mi feci da parte e quello fu il più grande dolore della mia vita" ha raccontato il conduttore televisivo. "E anche per lei, perché lui si rivelò "poca cosa". Lei pensava di essere innamorata di lui. Chi lavora con il cervello degli altri sa anche come manovrarlo" ha continuato Magalli prima di rivelare che provò anche a denunciarlo all'ordine dei medici.

Io lo incontrai, sono stato molto signorile dicendogli "Se non te ne vai ti meno qua". Lo odiavo a morte. Sono andato anche all'ordine dei medici per denunciarlo. Un medico non può innamorarsi di una paziente, non è etico. Mi dissero "Che lo denunci a fare? Al massimo gli facciamo una lettera".

Il rapporto con Valeria Donati oggi

Nonostante i tentativi di riconquistarla dopo il tradimento e la fine della relazione con il dottore, Magalli mise un punto alla loro storia. Oggi sono amici:

Provai a riconquistarla, aspettai che questo sciagurato si levasse di mezzo. Lei si accorse che non era la persona giusta. A quel punto l'amicizia è tornata, ma non tornammo insieme. Ci vediamo sempre, siamo rimasti amici.

Parlando di lei, Valeria Donati, ha poi aggiunto: "Lei è stata il mio grande amore, è una persona a cui voglio ancora molto bene. La qualità del bene è cambiato. Passiamo i Natali insieme con il suo attuale fidanzato che è una persona per bene. Forse è un po' geloso, siamo stati insieme per più di 20 anni. Quando c'è lui e raccontiamo i ricordi mi sento un po' in imbarazzo".