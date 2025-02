video suggerito

Adriana Volpe ha un nuovo amore, il racconto a La Volta Buona: "Una freccia di Cupido mi ha trafitta" Caterina Balivo annuncia in diretta tv una novità importante nella vita di Adriana Volpe. La conduttrice, infatti, ha ritrovato l'amore e lo racconta durante la trasmissione pomeridiana di Rai1.

A cura di Ilaria Costabile

Caterina Balivo apre la puntata de La Volta Buona di mercoledì 5 febbraio volendo allietare il suo pubblico con una notizia che riguarda una delle ospiti presenti in studio. Si tratta di Adriana Volpe. La conduttrice, dopo una separazione non facile dal suo ex marito, ha trovato nuovamente l'amore e lo racconta emozionata in diretta tv.

L'annuncio di Caterina Balivo

Con la solita goliardia che la contraddistingue, Caterina Balivo saluta gli ospiti che siedono al suo fianco sul divano de La Volta Buona, in attesa di affrontare tutti gli argomenti previsti per la puntata ed esordisce così: "Benvenuti ai miei ospiti, sono felice di annunciare per la prima volta che da qualche mese ha un nuovo amore". Dopo qualche minuto, tra una carrellata e l'altra di presentazioni, si torna a parlare della showgirl, soffermandosi su questa novità che la vede protagonista: "Stringete sulla Volpe emozionata, che non ci ricapita più", scherza la conduttrice invogliando la sua ospite a parlare dell'incontro che in pochi mesi le ha cambiato la vita: "Non me l'aspettavo, non sapevo, non me l'avevi detto" dice Volpe nascondendo una risata imbarazzata.

Il racconto di Adriana Volpe

L'uomo che è riuscito a fare breccia nel cuore di Adriana Volpe è Dario Costantini, imprenditore che ha conosciuto durante il programma da lei condotto Cerchiamo te e la conduttrice ha raccontato:

È successo tutto lì, io stavo facendo quell'intervista, io lo guardavo negli occhi, ascoltavo le sue risposte però guardavo oltre, guardavo quegli occhi, quella profondità di sguardo. Però ho sentito, sai quando dicono Cupido che lancia una freccia? In quel momento sono sentita trafitta, ho detto che persona profonda, seria, affidabile. Poi conoscendolo, perché ci siamo avvicinati davvero in punta di piedi, mi ha colpito anche la serietà, è una persona riservata, garbata, estremamente educata e una cosa che mi piace tantissimo di lui è il senso di responsabilità che ha. Faccio un esempio. Lui va a dormire tardi la sera, e so che verso le 2, 2 e mezza, legge tutti i giornali, va a dormire che sa quando poi si sveglierà, quello che poi i giornali hanno scritto. Per me questo è un senso di serietà .