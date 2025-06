video suggerito

Elena Barolo torna single, finito dopo 13 anni l’amore con Alessandro Martorana: “L’ho capito durante The Couple” Ospite nello studio de La Volta Buona, Elena Barolo ha rivelato di aver lasciato il suo compagno Alessandro Martorana, con cui stava insieme da 13 anni. I due sono rimasti comunque in buoni rapporti: “Durante il programma non mi mancava, ora voglio restare single per un po’”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ospite nello studio de La Volta Buona nella puntata di giovedì 26 giugno, Elena Barolo ha rivelato di aver lasciato il suo compagno, lo stilista Alessandro Martorana, con cui stava insieme da 13 anni. I due sono rimasti comunque in buoni rapporti: "L'ho capito mentre partecipavo The Couple con Thais Wiggers. Ora voglio restare single per un po'".

Le parole di Elena Barolo sulla fine della storia con Alessandro Martonana

Con una serenità atipica rispetto alla situazione che ha sorpreso anche Caterina Balivo, Elena Barolo ha rivelato di non essere più fidanzata dopo ben 13 anni: "Adesso voglio stare un po' single". Non c'è stato un evento in particolare che li ha portati a prendere la decisione di lasciarsi: "Non è successo nulla, l'amore finisce e può finire, come ogni cosa bella anche questa, purtroppo, è finita". I due sono comunque rimasti in buoni rapporti: "Ci siamo lasciati benissimo e siamo buoni amici".

A domanda diretta su chi avesse preso l'iniziativa tra i due, l'ex velina ha risposto in modo sereno: "Sono stata io, si sa che le donne, nove volte su dieci, sono quelle che prendono le decisioni su queste cose importanti. La nostra storia era come una candela che andava piano piano a finirsi, si è consumata, evidentemente doveva durare 13 anni, alla fine ho sentito che era morta".

"L'ho capito mentre partecipavo a The Couple"

La consapevolezza che dentro di lei qualcosa fosse cambiato è arrivata qualche mese fa, durante il periodo di The Couple, il reality condotto da Ilary Blasi al quale aveva partecipato in coppia con Thais Wiggers, che poi è stato chiuso in anticipo da Mediaset a causa degli ascolti troppo bassi. "Stando all'interno di quella casa ho avuto modo di riflettere di più, non avevo il cellulare con me né altro e lui non mi mancava, non così tanto, forse neanche io a lui", le parole.

La smentita sul flirt con Antonino Spinalbese

Nel salotto di Caterina Balivo ha anche parlato del suo rapporto durante il reality con Antonino Spinalbese, smentendo le voci di un flirt tra loro: “Siamo molto amici. Nella casa abbiamo fatto un bel gruppo. È solo un’amicizia, guarda come mi fa bene i capelli. Poi certo è un figo, che gli vuoi dire”.