"Antonino Spinalbese ed Elena Barolo hanno un flirt", un ex concorrente di The Couple svela la verità Antonino Spinalbese ed Elena Barolo hanno un flirt? Secondo alcune indiscrezioni, i due ex concorrenti di The Couple starebbero insieme in segreto già da tempo. A svelare la verità sul loro rapporto ci ha pensato Andrea Tabanelli, ex calciatore e dj, compagno del noto hair stylist nel reality di Canale 5.

A cura di Elisabetta Murina

Antonino Spinalbese ed Elena Barolo hanno un flirt? A lanciare l'indiscrezione era stato di recente il giornalista Gabriele Parpiglia, il quale sosteneva che i due ex concorrenti di The Couple avessero una relazione segreta, ormai finita in realtà "sulla bocca di tutti". Nessuno dei diretti interessati è mai intervenuto per smentire o confermare la notizia. Il noto hair stylist, ex di Belen Rodriguez, al momento sarebbe single. Anche l'ex velina di Striscia la Notizia sarebbe single dopo la storia con l'ex compagno Alessandro Martorana. A fare un po' di chiarezza ci ha pensato Andrea Tabanelli, ex calciatore, che ha partecipato in coppia con Spinalbese al reality di Canale 5.

La verità sul rapporto tra Antonino Spinalbese ed Elena Barolo

A raccontare la verità sul rapporto tra Spinalbese e Barolo è stato Andrea Tabanelli, ex compagno nel reality del noto hair stylist. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, ha spiegato come stanno davvero le cose tra i due ex concorrenti del programma: "Credo che ci fosse già all'interno di The Couple una simpatia che, però, non andava oltre per nessuno dei due. Magari qualcuno per pettegolezzo ha cercato di far credere il contrario". Tabanelli quindi, lascia intendere che tra i due non ci sia nulla di più di un'amicizia e che i gossip che li riguardano siano in realtà infondati.

Andrea Tabanelli e Antonino Spinalbese a The Couple

Cosa pensa Andrea Tabanelli di The Couple

The Couple, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, ha chiuso in anticipo perché gli ascolti non sono andati come previsto. Il montepremi da 1milione di euro che inizialmente sarebbe stato destinato a una delle coppie partecipanti, è stato invece devoluto in beneficenza all'ospedale Gaslini di Genova. "Io e Antonino siamo stati gli unici a esultare perché eravamo finalmente liberi", ha raccontato Andrea Tabanelli a proposito della chiusura anticipata del programma, che non sembra averlo reso particolarmente triste, sottolineando come l'esperienza non gli sia piaciuta poi così tanto.