Elena Barolo e la frecciatina a Belén: "Non vado da Antonino Spinalbese, altrimenti si arrabbia" Tra Antonino Spinalbese e l'ex velina Elena Barolo sembrerebbe essere nata un'amicizia speciale ma la ex compagna dell'air stylist non approverebbe.

A cura di Stefania Rocco

Tra Antonino Spinalbese ed Elena Barolo sarebbe nata un’amicizia speciale, ma c’è chi – secondo le indiscrezioni – non gradirebbe affatto questa nuova vicinanza: si tratta di Belén Rodriguez, ex compagna dell’hair stylist e madre di sua figlia Luna Marì. A far emergere il malumore sarebbe stata la stessa Barolo, ospite a La Volta Buona da Caterina Balivo. Nel corso della puntata, la showgirl ha commentato con apparente leggerezza i gossip che da settimane la vogliono sempre più vicina a Spinalbese. Ma proprio una frase sfuggita in chiusura ha avuto l’effetto di una conferma indiretta.

“In Casa ho capito che non mi mancava”: Barolo conferma la rottura con Martorana

Durante l’intervista con Caterina Balivo, Elena Barolo ha affrontato per la prima volta in modo aperto la fine della sua relazione con Alessandro Martorana. Un addio maturato lentamente, ma esploso proprio durante la permanenza nella Casa del reality The Couple, a cui ha partecipato anche Antonino. “Quando ero nella casa di The Couple, mi sono accorta che non mi mancava”, ha dichiarato la ex velina.

Belén si arrabbia: la battuta che conferma le indiscrezioni

Alla domanda sulle voci di un flirt con Spinalbese, Barolo ha tentato di smentire, ma con poca convinzione: “Non nego che sia un bel ragazzo, è un gran figo. Diciamo che siamo amici, usciamo, ma in gruppo”. Ma è stata l’ultima battuta, pronunciata pochi istanti prima di lasciare lo studio, ad alimentare definitivamente le indiscrezioni sui malumori con Belén. “Tu esci da qui e vai da Antonino Spinalbese”, le ha detto scherzando Caterina Balivo. La replica di Elena non si è fatta attendere: “Ma no, non dire così perché poi Belén si arrabbia! Sì, lei si arrabbia e io non vorrei mai”.

Una frase che non è passata inosservata e che ha lasciato intendere come, dietro al sorriso, si nasconda una verità che finora era rimasta sottotraccia. Frecciatine, mezze verità e un sorriso imbarazzato: tra Elena, Antonino e Belén il triangolo non sembra più così ipotetico.