Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si riuniscono per il compleanno di Luna Marì, le foto del weekend insieme

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono riuniti in occasione del compleanno di Luna Marì, nata quattro anni fa dalla loro unione. Con una festa a tema Frozen, hanno festeggiato la loro bimba in compagnia di amici e familiari. Sembrerebbero aver festeggiato in Sardegna, dove la showgirl argentina sta villeggiando già da diverse settimane: insieme a loro anche i genitori di Belen. Oggi, all'indomani del party, Belen e Spinalbese si stanno godendo un pranzo in famiglia.

Le foto di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese insieme

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese ieri hanno festeggiato insieme il compleanno della figlia, nata quattro anni fa dalla loro unione. Dopo la rottura e il forte litigio social nel dicembre 2023, l'ex coppia ha ritrovato la serenità nel loro rapporto per amore della figlia. Insieme ai familiari della showgirl, mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo, e ad alcuni amici, hanno celebrato gli anni della bimba con una festa a tema Frozen. Al momento della torta la famiglia si è riunita insieme a Santiago, il primogenito di Belen nato dal matrimonio con Stefano De Martino, e altri amici di Luna Marì.

Oggi, all'indomani della festa, Antonino Spinalbese non ha lasciato la famiglia della sua ex e Luna Marì: con alcune Instagram stories la showgirl argentina ha documentato il pranzo che si stanno godendo al sole, presumibilmente nella casa in cui sta alloggiando in Sardegna.

Leggi anche Luna Marì diventa un marchio registrato: Belén Rodriguez potrà produrre abiti e gioielli ispirati alla figlia

Il rapporto ricucito con Antonino Spinalbese dopo la lite di due anni fa

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, dopo la fine della loro storia d'amore, litigarono attraverso i social per colpa delle vacanze di Natale. La showgirl trascorse le vacanze natalizie con l'ex compagno Elio Lorenzoni in un resort in Franciacorta, prima di partire per l'Argentina, e accusò l'ex di preoccuparsi della figlia solo nel giorno di Natale e non durante il resto dell'anno. Seguì una durissima risposta dell'hairstylist e la minaccia di querela di Belen. Era il 2023 e dopo il periodo difficile della Rodriguez, tra i due è tornato il sereno. Hanno ricucito il rapporto e lo scorso anno hanno festeggiato insieme il Natale. A documentare il loro legame ricucito da genitori di Luna Marì, le foto del weekend trascorso insieme.