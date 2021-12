Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono detti addio, lui sarebbe tornato a vivere da solo La coppia mentre si incontra in un bar milanese, poi il papà porta via con sé la piccola Luna Marie. La crisi non sarebbe affatto risolta e Spinalbese sarebbe tornato a vivere nell’appartamento dove abitava prima di incontrare Belen.

A cura di Giulia Turco

Non ci sarebbe più alcun dubbio sulla crisi di coppia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Stando alle ultime indiscrezioni, lanciate da Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi, i due sarebbero ormai distanti da tempo e avrebbero preso la decisione di allontanarsi definitivamente. Spinalbese infatti sarebbe tornato a vivere da solo, nell’appartamento milanese dove abitava prima di conoscere Belen.

Belen e Antonino si vedono solo per Luna Marie

Nelle ultime settimane abbiamo visto Antonino fare viaggi in giro per l’Italia. Non solo per motivi di lavoro a quanto pare, ma anche per esigenze personali. Visto che con Belen il rapporto sarebbe ormai naufragato, il 26enne sembra che abbia trovato conforto nella sua famiglia, che vive a La Spezia e che raggiunge un weekend sì e uno no. Gli altri due fine settimana del mese Antonino li trascorre con Luna Mary la bimba nata solo pochi mesi fa. Secondo il magazine Oggi, sarebbe proprio dalla nascita della bimba che i due hanno iniziato a vivere la crisi. Nelle foto pubblicate dal settimanale, Belen si trova sotto casa a Milano in un bar insieme alla sua famiglia. Arriva Antonino che prende e porta via la bimba nella sua carrozzina. I due genitori sarebbero “sereni, ma emotivamente distanti”.

(foto dal settimanale Oggi).

Natale distanti per Belen e Antonino Spinalbese

D’altronde Antonino non deve aver digerito l’assenza di Belen al suo fianco quando è stato ricoverato per dieci giorni in ospedale. Il motivo, seppur non grave, non è stato specificato dall’hairstylist, ma sembra chiaro che la showgirl argentina non si sia voluta far viva nella struttura per sostenerlo. Tant’è che una volta uscito, Spinalbese ha pubblicato su Instagram la foto di una conversazione con la sua famiglia nella quale metteva nero su bianco “Il mio Natale siete voi”. Non è escluso dunque che nelle prossime ore Antonino salga su un volo che lo riporta in Liguria dai suoi genitori e che la bimba rimanga invece a Milano con la famiglia Rodriguez.