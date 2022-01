“Le corna? Penso di averle”, il commento ironico di Belen Rodriguez In un video pubblicato su Instagram, Belen Rodriguez risponde con ironia all’amica che le fa apparire con un filtro due corna sulla testa: “Io penso di averle. Dalle corna non si salva nessuno”. Solo un commento scherzoso o una frecciatina all’ex fidanzato Antonino Spinalbese?

A cura di Elisabetta Murina

In partenza per Montevideo con l'amica Patrizia Giffini, Belen Rodriguez lancia una frase che fa incuriosire i fan. Ripresa dalla sua compagna di viaggio con un filtro Instagram che le ha fatto apparire le corna, la showgirl argentina ironizza sulla situazione e lascia tutti spiazzati: "Credo di averle". Commento scherzoso o frecciatina all'ormai ex fidanzato Antonino Albanese?

Le storie Instagram di Belen Rodiguez

In aeroporto, in partenza per Montevideo, Belen passa del tempo con l'amica e compagna di viaggio Patrizia Giffini. Lei la filma con un filtro che le fa apparire due corna sulla testa e scherza: "Anche Belen ha scelto le mie corna. Sei pazzesca". E la showgirl, con ironia, domanda: "Le corna sono solo due?". "Certo, perché le vuoi anche tu? ", risponde Patrizia. E allora Belen replica senza peli sulla lingua, lanciando forse una frecciatina al suo ex fidanzato: "Io penso di averle". L'amica incalza: "Le hai avute", riferendosi invece a una situazione del passato. Ma lei insiste con sicurezza: "Le avrò sicuramente, dalle corna non si salva nessuno". La conversazione si conclude poi con una battuta di Patrizia e tutta la situazione finisce con una grande risata: "Siamo come cestini di lumache, pieni di corna".

La storia tra Belen e Antonino Spinalbese è finita

Dopo rumors e smentite, la storia tra Belen e Antonino sembra a tutti gli effetti essere arrivata al capolinea. A legarli ora sarebbe solo la piccola Luna Marì, la figlia che hanno avuto insieme lo scorso luglio. Gli ultimi scatti che li ritraggono insieme, per prendersi cura dalla bambina durante una giornata di sole a Milano, sono apparsi sul settimanale Oggi. I tempi in cui erano una coppia affiatata sono ora lontani e lasciano il posto a due genitori che si prendono cura del frutto del loro amore. La rottura è arrivata dopo un periodo turbolento, in cui Antonino era stato visto lasciare l'appartamento di Milano dove vivevano insieme, mentre lei aveva smentito qualunque presunta crisi: "Non ci siamo mai lasciati".

Belen e Antonino insieme per la piccola Luna Marì (foto dal settimanale Oggi)

Belen Rodriguez paparazzata con Michele Morrone

Di recente, Belen è stata avvistata mano nella mano con Michele Morrone in un locale milanese. Stando agli scatti, diffusi da Whoopsee.it, pare che i due abbiano fatto pace dopo le dichiarazioni tutt'altro che carine che l'attore aveva fatto sul suo conto. A maggio, Morrone aveva risposto così a un utente che sui social gli chiedeva se si sarebbe mai fidanzato con lei: "Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due tette e un c**o. Però chi lo sa…". Messe da parte le ostilità, i due sono apparsi decisamente complici. Tuttavia, la showgirl argentina ha scelto di iniziare il 2022 con l'amica Patrizia, partendo alla volta di Montevideo.