Belen Rodriguez e Stefano De Martino, le foto che testimoniano la notte trascorsa insieme Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso un weekend insieme. Le foto pubblicate da Whopsee mostrano Belen mentre sale nell’appartamento milanese dell’ex marito insieme a Santiago e Luna Marie. Lo lascerà soltanto la domenica sera.

A cura di Giulia Turco

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo vicini. Ora come non mai negli ultimi tempi. Dopo le foto scattate dai paparazzi all'aeroporto di Milano, nuove conferme fotografiche pubblicate da Whoopsee testimoniano quello che si potrebbe già azzardare a definire un ritorno di fiamma. Non solo De Martino era pronto ad attendere Belen di ritorno dall'Argentina, ma nei giorni successivi sembra che la coppia abbia trascorso più di una notte insieme, a casa di lui.

Belen e Stefano De Martino hanno passato un weekend insieme

Le foto sono fresche fresche di pubblicazione. Il sito di gossip Whoopsee ha ricostruito una dinamica, con tanto di fotografie, che non sembra lasciare spazio a dubbi: Belen e De Martino stanno tornando insieme. I fatti, risalenti a qualche giorno fa, sarebbero i seguenti: Belen raggiunge casa dell'ex marito cercando di anticipare i paparazzi. Poco dopo però, il conduttore rientra nel suo appartamento milanese insieme al figlio Santiago, Luna Marie e l'inseparabile amica di Belen, Patrizia Griffini. La piccola "famiglia allargata" trascorre nella loro privacy la notte, stando a quanto racconta Whoopsee, i cui paparazzi non avrebbero visto uscire Belen dall'appartamento fino alla sera di domenica. A conferma della rinnovata confidenza tra Belen e Stefano, una foto che immortala Patrizia Griffini mentre prende borse e pacchi dalla macchina di De Martino prima di risalire in casa.

La conferma della rottura con Antonino Spinalbese

Dopo mesi di voci sulla rottura, Belen ha confermato che la relazione con Spinalbese padre di Luna Marie è arrivata al capolinea. La showgirl si è definita single, in una Instagram Story pubblicata sul suo profilo. A casa insieme al figlio Santiago, Belen scherza con il piccolo in cucina: "Non vuoi fare lo chef da grande? Visto che la mamma è single, almeno ho qualcuno che mi cucina". D'altronde ormai erano mesi che il gossip parlava della loro separazione. Antonino è apparso sempre più lontano dalla vita di Belen e sarebbe persino tornato a vivere da solo. Pochi anche gli scambi per via della bimba, gli incontri sarebbero sempre meno frequenti.