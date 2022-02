Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più: la foto del rientro a casa insieme Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più: dopo il karaoke alla festa di Patrizia Griffini il conduttore e la showgirl sono rientrati insieme a casa di lui.

A cura di Gaia Martino

Dopo essere stati paparazzati fuori l'aeroporto di Milano, poi all'esterno dell'appartamento di lui, Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si allontanano più. Sono stati insieme alla festa di Patrizia Griffini pochi giorni fa nel corso della quale si sono divertiti a cantare al karaoke: il video condiviso da Andrea Vivona, performer e cantante, girato quella sera ha fatto il giro del web. Ora è il settimanale Chi ad averli beccati di nuovo insieme mentre tornavano a casa di rientro dal party della loro amica. Mentre il loro riavvicinamento riempie le pagine di gossip, di Antonino Spinalbese non c'è alcuna traccia.

La notte di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Stefano De Martino e Belen Rodriguez dopo la festa di Patrizia Griffini sono tornati insieme, a casa. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini racconta che i paparazzi li hanno beccati mentre rientravano nell'abitazione di lui: "La scorsa settimana, sempre di notte, sono stati sorpresi in un noto hotel milanese" si legge su Chi. Mancherebbe solo la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati: il loro ritorno di fiamma, secondo paparazzi e rumors, sembrerebbe non lasciare spazio ai dubbi.

Belen e Stefano insieme nel marzo 2020

Di Antonino Spinalbese nessuna traccia

Nel frattempo di Antonino Spianalbese nella vita di Belen Rodriguez non c'è traccia già da diversi mesi. I genitori di Luna Marì nata pochi mesi fa non sembrano più avere rapporti se non legati alla piccola: Chi ha raccontato di aver visto il napoletano salire nell'appartamento dell'argentina con la bimba e lasciare la casa pochi minuti dopo. A metà dicembre è arrivata la conferma da parte di Oggi riguardo la crisi: i due avrebbero preso la decisione di allontanarsi definitivamente dopo la nascita della loro bambina. Sui social di Antonino non traspare nulla se non l'amore immenso che prova per la sua prima figlia: "Il mio regalo più bello" ha scritto come didascalia ad un post in cui è con Luna Marì in braccio.