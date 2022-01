Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo affiatati, il video del karaoke insieme Belen e Stefano De Martino non si nascondono più. I due ex coniugi si sono lasciati immortalare durante il party di compleanno di Patrizia Griffini. Ai quali sono stati entrambi invitati e si sono lasciati andare ad un affiatatissimo karaoke.

A cura di Giulia Turco

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sempre più vicini e soprattutto non si nascondono più. Dopo le paparazzate fuori dall'appartamento milanese del conduttore, i due si sono lasciati riprendere durante la festa di compleanno di Patrizia Griffini, alla quale hanno partecipato insieme. Un party esclusivo in un locale milanese, dove gli invitati si sono scatenati con musica e karaoke. È Andrea Vivona, performer e cantante, a condividere su Instagram il video di Stefano e Belen che, complici come un tempo, si scatenano a cantare.

Il riavvicinamento di Stefano De Martino e Belen

Manca solo la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati: il ritorno di fiamma tra De Martino e la showgirl argentina sembra non lasciare più spazio a dubbi. Il primo avvistamento, lo scorso 11 gennaio, quando Stefano ha atteso l'ex moglie in aeroporto di ritorno dalla vacanza in Sud America che si è concessa con l'amica Griffini, complice già da tempo di ciò che stava avvenendo nel cuore di Belen. Insieme, le due donne sono state fotografate a Milano, mentre tentavano di sfuggire ai paparazzi, tra casa di Belen e quella di Stefano che ha accolto, oltre al figlio Santiago, anche la piccola Luna Marie, avuta dall'ex hair stylist Antonino Spinalbese.

Tutto tace sul fronte Antonino Spinalbese

Nel frattempo sul fronte Antonino tutto tace. Il papà di Luna Marie si gode la piccola, ma stando al gossip pare che gli incontri con mamma Belen siano limitati al tempo minimo indispensabile. Chi racconta di aver visto Spinalbese salire nell'appartamento di Belen con la bimba e lasciare la casa pochi minuti dopo. Nessuno scambio tra i due insomma, che sembrano aver perso la complicità nel giro di pochi mesi. Secondo il pettegolezzo, ancora non del tutto confermato, pare che la showgirl abbia deciso di mollare il colpo nella storia con Antonino già prima di Natale, scegliendo di trascorrere le feste con il suo ex marito e di riunire la famiglia di un tempo.