Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme: al rientro dall’Uruguay l’argentina trova l’ex marito Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati paparazzati insieme all’uscita dell’aeroporto. Il conduttore napoletano è andato a prendere la sua ex moglie di rientro dall’Uruguay.

A cura di Gaia Martino

Dopo una vacanza in Uruguay con l'amica Patrizia Griffini, ad aspettarla in aeroporto il suo ex marito Stefano De Martino. Belen Rodriguez pare abbia archiviato definitivamente la sua storia d'amore con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì, e dopo essere stata al centro della cronaca rosa per un flirt con Ezequiel Lavezzi, subito smentito, è stata paparazzata con il suo amore storico, il napoletano padre del suo primogenito Santiago. Whoopsee ha immortalato la (ex) coppia che si allontana dagli arrivi dell'aeroporto e va via in auto insieme.

Le foto di Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme

Gli occhi attenti di Whoopsee hanno beccato Belen Rodriguez e Stefano De Martino abbandonare l'aeroporto insieme. Il conduttore napoletano è andato a prendere la sua ex moglie, madre di suo figlio Santiago, di ritorno da una vacanza in Uruguay con la sua amica Patrizia Griffini. Le immagini scattate riprendono i due che tra un sorriso e una chiacchiera, trasportano i bagagli sino alla macchina: poi vanno via insieme a bordo dell'auto di Stefano.

La rottura con Antonino Spinalbese

Seppur non sia mai stata confermata dai diretti interessati, sulla crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinlbese non ci sarebbero più dubbi. Le ultime indiscrezioni sull'ormai ex coppia sono state lanciate da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi e parlano di una separazione netta tra i due. Dopo la nascita della loro piccola Luna Marì si sarebbero lasciati, motivo per il quale hanno trascorso il Natale distanti. I due genitori della neo arrivata sarebbero “sereni, ma emotivamente distanti” stando alle parole del giornalista.