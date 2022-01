“Lavezzi e Belen Rodriguez, flirt in Uruguay”, la reazione furibonda del calciatore Ezequiel Lavezzi smentisce il flirt con Belen Rodriguez: l’ex calciatore che si trova in Uruguay sulle stesse spiagge frequentate dall’argentina, ha sottolineato di essere felicemente fidanzato.

A cura di Gaia Martino

Belen Rodriguez sta trascorrendo una vacanza con la sua amica Patrizia Griffini in Uruguay e dopo la notizia della crisi con Antonino Spinalbese a pochi mesi dalla nascita della loro Luna Marì, si è ritrovata di nuovo al centro della cronaca rosa. Negli ultimi giorni il gossip che la vedeva vicina a Ezequiel Lavezzi ha fatto il giro del web, arrivando sino all'ex calciatore, anche lui in vacanza sulle stesse spiagge frequentate dalla Rodriguez. Mentre l'argentina ha preferito non commentare il rumor, il Pocho è andato su tutte le furie.

Lavezzi smentisce il presunto flirt con Belen Rodriguez

L'ex calciatore noto anche con il soprannome El Pocho alla notizia del flirt con Belen Rodriguez è andato su tutte le furie. Con una Instagram story ha smentito il rumor circolato negli ultimi giorni. Ha condiviso la notizia definendola ‘Fake‘, aggiungendo: "Non mi rompete i cog**oni. Io sono felicemente fidanzato".

Non è la prima volta che si parla di flirt tra Belen e l'ex calciatore: anche nel 2019 erano entrambi in Sud America per viaggio e il settimanale Chi lanciò la medesima indiscrezione. I due che si sono conosciuti in Italia molti anni fa, non confermarono mai la loro love story segreta.

Chi è la fidanzata di Ezequiel Lavezzi

Natalia Borges è la fidanzata del Pocho Lavezzi. Dopo alcuni mesi di alti e bassi, da inizio dicembre 2021 sono tornati ad essere felici insieme: "Cos'è la vita se non sei con la persona che ami" è stata la dedica scritta dalla modella e attrice brasiliana su Instagram a corredo di uno splendido selfie con l'ex calciatore.

Stando a quanto si legge sul portale spagnolo TN ha 34 anni ed è l'ex moglie dell'imprenditore Michael Satsky dal quale si sarebbe separata nel 2017. Nell'estate del 2020 il Pocho e la sua dolce metà hanno fatto chiacchierare per il loro soggiorno di lusso sull'isola di Saint Barthelemy: la coppia decise di trascorrere la quarantena in un'oasi da sogno.