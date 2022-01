Belen Rodriguez e Marco Borriello, presentazioni in famiglia di Luna Marie Mentre Belen tenta di rimettere in piedi la sua nuova vita da mamma single, lontana da Antonino Spinalbese, incontra per caso il suo storico ex Marco Borriello. L’occasione è quella giusta per presentargli la sua secondogenita, la piccola Luna Marie.

A cura di Giulia Turco

Ormai lontano dal gossip, Marco Borriello ha cambiato vita e vive a Ibiza dove dopo lo stop dal calcio è diventato dirigente sportivo. Insieme, ha chiuso anche col mondo dello spettacolo: i tempi in cui faceva coppia con Belen Rodriguez alimentando i gossip milanesi sono ormai lontani, ma durante il ritorno in patria per le feste ci è scappato un incontro fortuito.

Belen e Marco Borriello sono amici quasi fraterni

Sono passati 15 anni dalla loro storia d’amore. Belen Rodriguez e Marco Borriello sono ormai di famiglia, quasi fratello e sorella. Durante il pranzo in un ristorante milanese, la showgirl si accorge della presenza di Borriello qualche tavolo a fianco. Corre ad abbracciarlo e a salutarlo, poi lo invita a conoscere la sua secondogenita, la piccola Luna Marie. La bimba, in carrozzina, passeggia fuori dal locale insieme alla tata e, non appena Belen e Borriello escono ad incontrarla, ecco che i fotografi di Chi immortalano la scena. L’ex calciatore si china a guardare teneramente la bimba, figlia di Antonino Spinalbese che ormai non fa più coppia fissa con la mamma ed è sempre meno presente alle situazioni in famiglia.

Marco Borriello e il gossip con Marica Pellegrinelli

Sia chiaro, nessun ritorno di fiamma tra i due che sono ormai amici fraterni. Belen sembra si stia concentrando sulla sua nuova vita da mamma bis, nel tentativo di riassestare la sua situazione sentimentale. Da single, visto che con Spinalbese le cose non sembrano potersi recuperare e il padre della piccola è sempre più distante dalla showgirl. La chiacchierata storia tra Belen e Borriello durata dal 2004 al 2008 ha messo a dura prova l'ex calciatore che ben presto ha voluto prendere le distanze dal mondo del gossip. Di recente, il dirigente sportivo è stato pizzicato dai paparazzi, tra Milano e Ibiza, insieme a Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti. Il flirt tra loro non è mai stato confermato né smentito.