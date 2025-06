video suggerito

Anna Acciardi e la verità sulla storia con Alfred dopo Temptation Island: “L’ho lasciato io, costretta a bloccarlo” A distanza di quasi un anno dalla fine del loro percorso a Temptation Island, Anna Acciardi è tornata a parlare della storia finita con Alfred Ekhator. I due lasciarono separati il programma condotto da Filippo Bisciglia ma, tra loro, poi ci fu un riavvicinamento. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A distanza di quasi un anno dalla fine del loro percorso a Temptation Island, Anna Acciardi è tornata a parlare della storia finita con Alfred Ekhator. I due lasciarono separati il programma condotto da Filippo Bisciglia ma, tra loro, poi ci fu un riavvicinamento. Alla fine è stata lei a decidere di lasciarlo definitivamente, le parole su Instagram: "Sono stata costretta a bloccarlo".

Le parole di Anna Acciardi sulla fine della storia con Alfred Ekhator

Attraverso delle stories condivise sul suo profilo Instagram, Acciardi ha chiarito in che rapporti si trova con il suo ex fidanzato. "Io e lui non stiamo più insieme da quasi un anno. È stata una mia scelta: non ho più voluto che facesse parte della mia vita. Sono stata costretta a bloccarlo per evitare che mi contattasse. Non c’è altro da aggiungere", ha spiegato. Tra i due non c'è più nulla, a parte il ricordo di una storia d'amore ormai conclusa.

La polemica con Valerio Palma

Nel frattempo, qualche giorno fa proprio Acciardi era stata protagonista di una polemica sui social con Valerio Palma. La vicenda è nata quando lei e Giulia Duranti hanno rivelato di aver chiuso ogni rapporto con la sua compagna Diandra Pecchioli. Palma era quinti intervenuto per spiegare le ragioni del conflitto tra le ex concorrenti del reality di Canale 5. Una scelta poco condivisa dalla ragazza: "Quello che la gente sceglie di inventare sul mio conto dice molto più di loro che di me. Non ho mai avuto bisogno di usare nomi altrui per attirare attenzione, tantomeno quelli di quella coppia".

Il suo intento e quello di Giulia non era affatto quello di dar via a una discussione, ma solo quello di spiegare ai fan la loro posizione: "Noi ci siamo limitate a rispondere a delle vostre, anche legittime, curiosità senza scendere nei dettagli e senza diffondere odio".