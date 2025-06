Chiara Cainelli rompe il silenzio sul litigio con Zeudi Di Palma: “Ci ho sofferto abbastanza, ma ora parlo”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

In un video pubblicato su Instagram, Chiara Cainelli spiega i motivi dall'allontanamento da Zeudi Di Palma dopo la fine del loro percorso al Grande Fratello. L’ex di Uomini e Donne ha svelato la sua versione dei fatti attraverso una diretta.

Le parole di Chiara Cainelli sull'allontanamento da Zeudi Di Palma

Di Palma e Cainelli avevano avuto un battibecco poco dopo la fine del loro percorso nel reality condotto da Alfonso Signorini: uno scontro che non si è ancora risolto. “Zeudi era una mia amica e non si è dimostrata tale, è andata così. Mi duole dirlo e ci ho sofferto abbastanza. Ma ora parlo. Sono sempre stata in silenzio. Non voglio metterla in cattiva luce, ma le cose stanno così. Le cose sono andate così, molto semplicemente”, ha esordito la trentina nel corso di una diretta su Instagram.

L'ex concorrente ha poi raccontato che, una volta fuori dalla Casa, le due si sono viste una sola volta: “Siamo andate a fare aperitivo con Alfonso. E da lì non l’ho mai più vista. L’ho sentita, le ho chiesto più volte di vederci, ma non ha mai accettato. Avevo capito ci fossero delle cose che non andassero, così le ho chiesto spiegazioni”.

"Mi ha accusata di essere più interessata agli eventi che alla nostra amicizia"

Nel lungo discorso, Cainelli ha aggiunto che nella loro amicizia non c'è mai stato alcun impedimento, "perché le chiedevo di vederci sempre da sole. Ve lo confesso: sono in difficoltà. Me ne hanno dette di ogni colore, ma mi dispiace, io ho fatto tutto per mantenere questa amicizia”. La discussione più grande sarebbe stata legata ad alcuni eventi a cui lei avrebbe dovuto partecipare: "Zeudi non mi ha più risposto. Mi ha detto che secondo lei ero più interessata agli eventi, quando io ne avevo fatto solo uno. E solo perché dovevo lavorare. Quando c’è del lavoro io sono sempre felice, al mio compleanno lei non è potuta venire perché aveva un lavoro ed io ero contentissima per lei”.