Chiara Balistreri all’Isola scopre la sentenza per l’ex fidanzato violento: “La luce in fondo al tunnel esiste” L’ex fidanzato di Chiara Balistreri è stato condannato a 6 anni e 3 mesi di reclusione, lo ha annunciato ieri sera Veronica Gentili alla naufraga durante la puntata dell’Isola dei Famosi. In lacrime, Chiara Balistreri ha commentato: “Esiste una luce in fondo a quel tunnel che sembra non finire mai”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Gaia Martino

Nella puntata dell'Isola dei Famosi di ieri sera, Chiara Balistreri è venuta a conoscenza della sentenza definitiva contro il suo ex fidanzato Gabriel Costantin che denunciò dopo ripetute violenze. L'attuale naufraga del reality, prima di esprimere la sua nomination, ha guardato con i telespettatori la clip riassuntiva nella quale racconta la sua storia. Poi, in collegamento con lo studio di Veronica Gentili, ha scoperto che l'ex fidanzato è stato condannato a 6 anni e 3 mesi di prigione. In lacrime ha commentato: "Questo è l'esempio che si può avere giustizia".

Chiara Balistreri racconta la sua storia: "All'Isola ripenso a cose che avevo rimosso"

Nella clip trasmessa ieri sera, durante la puntata dell'Isola dei Famosi, Chiara Balistreri ha raccontato ai suoi compagni di avventura la sua storia: "Ad oggi questa esperienza mi ha messo a dura prova sotto molti aspetti. Mi scava dentro cose che pensavo di aver rimosso, curato, qui hai il tempo per pensare a tutto. Ho avuto una relazione durata anni di tira e molla, gli schiaffi e le spinte diventavano calci, e io ogni volta ci ritornavo con lui". La naufraga ha spiegato che in quel periodo "ero entrata in un loop di dipendenza affettiva, mi davo le colpe, ero innamorata e piccola". Poi ha raccontato un episodio, quello scatenante che l'ha spinta a denunciare il fidanzato: "Era il giorno di S. Valentino, mi arrivò un messaggio di un amico e mi disse "Tu oggi muori". Calci, pugni, schiaffi. Riuscii ad alzarmi, andai dietro alla madre e mi aveva rotto il naso. Entrai in ospedale alle 5 del mattino, ebbi il coraggio di denunciarlo. Il mio accettare l'Isola è un modo per dimsotrare a tante persone che si può rinascere. Se dovesse arrivare la persona giusta, sarei pronta a ridare il 100 % di me. Amare è bello". Dopo il racconto, Veronica Gentili le ha comunicato la sentenza definitiva contro il suo ex fidanzato, decisa dal giudice.

C'è stato il processo a carico del tuo ex, si è concluso con una sentenza definitiva, è stato condannato a 6 anni e 3 mesi di reclusione. Ora sei libera, brava.

Chiara Balistreri è scoppiata in lacrime, poi ha commentato: "Grazie per avermelo detto, ci tenevo perché sono 3 anni che combatto questa battaglia. Questo è l'esempio che si può avere giustizia. Continuerò fino alla fine, sempre. Ho accettato l'Isola per la mia storia ma anche per dimostrare alle ragazze che esiste una luce in fondo a quel tunnel che sembra non finire mai".

Interviene la madre di Chiara Balistreri: "Basta lacrime, hai già passato l'inferno"

Per confortarla, è intervenuta la madre, Roberta Etzi, che dallo studio ha dichiarato: "Amore, non piangere. Hai pianto troppo, abbiamo pianto troppo. Basta lacrime. Hai passato l'inferno, andata e ritorno, adesso ci sei tu. Voglio vederti ridere, scherzare come sei, l'Isola è individuale. Sei tu l'Isola. Ridi, sei divertente, non chiuderti. Hai passato cose più dure".