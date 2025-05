video suggerito

Chi è Chiara Balistreri, la storia: le violenze, la denuncia e l’arresto dell’ex fidanzato Chiara Balistreri, 22 anni, ha raccontato in un video divenuto virale sui social le violenze dell’ex fidanzato e la sua fuga dagli arresti domiciliari nonostante le condanne. Grazie alle denunce pubbliche, il giovane è stato arrestato in Romania. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Balistreri

Dopo la vicenda di cronaca che l'aveva vista suo malgrado protagonista, Chiara Balistreri si prepara a partecipare a L'Isola dei Famosi, il reality targato Mediaset. Sui suoi social la giovane ha spiegato di aver voluto partecipare "per dimostrare di non essere solo una storia triste" e per "far vedere alle donne vittime di violenza che è possibile rifarsi una vita". La giovane ha 22 anni e nel 2022 ha denunciato l'ex fidanzato Gabriel per violenza domestica. Dopo la fuga in Romania, l'ex fidanzato ha continuato a minacciarla tramite messaggi e social network.

Per far sì che il giovane tornasse agli arresti dopo ben due fughe dai domiciliari, Balistreri ha pubblicato un lungo video sui social network che è diventato in breve tempo virale. Grazie all'esposizione social, le forze dell'ordine sono riuscite ad arrestare Gabriel Costantin in Romania.

Chi è Chiara Balistreri

Chiara Balisteri ha 22 anni e vive a Bologna da quando ne aveva 14, quando ha conosciuto l'ormai ex fidanzato Gabriel Costantin. Dopo aver denunciato pubblicamente gli abusi dell'ex e dopo averne ottenuto l'arresto in Romania, Chiara ha iniziato a dedicarsi alle donne vittime di violenza sostenendole tramite l'associazione Scarpetta Rossa Aps.

Le violenze dell'ex fidanzato Gabriel su Chiara

La giovane vive a Bologna da quando ha conosciuto l'ex fidanzato Gabriel, più grande di lei di qualche anno. Nel 2017 era iniziata la loro relazione e Costantin aveva subito chiesto alla ragazza di andare a vivere con lui. Balistreri, presa dalla novità e plagiata dall'ex, si era trasferita a casa sua. La convivenza nell'abitazione che Costantin divideva anche con la madre si era trasformata presto in un incubo: dopo la prima violenza, avvenuta nel 2018, e la conseguente decisione di tornare a casa della madre, Chiara era stata costretta a salire in auto dall'ex per tornare a vivere con lui.

Nel Capodanno 2020, invece, la giovane si era ritrovata prigioniera del fidanzato in Romania: Balistreri aveva infatti manifestato l'intenzione di tornare in Italia dalla madre dopo aver trascorso diverse settimane all'estero e lui, per evitare il rientro, l'aveva pesa a calci e pugni, sequestrandole il cellulare.

Nel 2022, Balistreri ha subito l'ultima violenza da parte dell'ormai ex e Costantin è stato messo ai domiciliari dai quali però è riuscito a fuggire. Nel mese di dicembre 2024, è stato arrestato a Bologna ma è riuscito a scappare nuovamente. L'arresto definitivo in Romania è avvenuto nel mese di novembre 2024.

Chiara Balistreri

La denuncia, la latitanza e gli arresti domiciliari

La prima denuncia è scattata nel 2022 dopo un pestaggio di 15/20 minuti nella casa che avevano diviso per 5 anni. Nell'abitazione, secondo quanto raccontato da Balistreri, vi era anche la madre. La denuncia ha portato al riconoscimento della pericolosità sociale di Costantin che però, nonostante questo, viene condannato agli arresti domiciliari senza il braccialetto elettronico.

Poco dopo, l'ex fidanzato è riuscito a fuggire con l'aiuto della madre, nascondendosi in Romania per evitare il carcere. Da qui aveva continuato a minacciare l'ex, promettendole presto vendetta. Per far arrivare la sua denuncia a più persone possibili, Balistreri ha affidato la sua storia ai social, poi ai media e infine alle trasmissioni televisive.

La testimonianza di Chiara Balistreri sui social

Balistreri aveva registrato un lungo video poi postato su i social e su TikTok. Nel filmato, la 22enne raccontava 5 anni di relazione con l'ex, la denuncia e poi il primo arresto. Da qui Costantin era riuscito a fuggire, nascondendosi in Romania e tornando poi a Bologna nel 2024. Qui era stato nuovamente arrestato e posto ai domiciliari dai quali si era poi allontanato una seconda volta.

L'arresto e la condanna

L'ultimo video ha permesso alle autorità romene di arrestare Costantin fuori dall'Italia. Dopo il fermo a casa della nonna, sono partite le pratiche per l'estradizione in Italia, dove il giovane dovrà restare in carcere.