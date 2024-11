video suggerito

Chiara Balistreri sull’ex violento: “Convivo con la paura. Ma lui ora è libero e può fare quello che vuole” Chiara Balistreri è stata ospite di Verissimo nella puntata di domenica 17 novembre. La ragazza ha raccontato la sua storia di violenza fisica e psicologica da parte del fidanzato Gabriel, riuscito a scappare dagli arresti domiciliari dopo l’ennesima denuncia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Chiara Balistreri è la ragazza il cui appello è diventato virale sui social, dopo la notizia che il suo ex fidanzato Gabriel Costantin, da lei denunciato, è riuscito a scappare dagli arresti domiciliari. "Preferisco registrarmi da viva" diceva in un video pubblicato su Instagram, nel quale raccontava la sua storia. Nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, è entrata nel dettaglio di tutto quello che ha vissuto, senza nascondere la delusione nel vedere che, ancora oggi, deve convivere con la paura che possa accaderle qualcosa.

Dall'inizio della storia con Gabriel ad oggi

Il racconto di Chiara Balistreri parte dall'oggi, dalle sensazioni che ha vissuto in questo mese, sapendo non sarà mai davvero al sicuro finché non fermeranno, una volta per tutte, il ragazzo che le ha fatto del male:

Sono stati due anni e mezzo terribili, sono due anni e mezzo che lui è latitante, da quando ho sporto denuncia nel 2022, in questo mese ancora di più perché abbiamo saputo che è tornato in Italia, ed è stato messo ai domiciliari, dai quali è scappato.

La ragazza continua dicendo: "È brutto quando devi convivere con questa paura, cambia il modo di vivere, di pensare. Lui è attivo sui social, mi diffama, cerca di spiegare perché mi picchiasse". Eppure, l'inizio della loro storia d'amore sembrava promettere bene. L'attrazione, ma anche la premura che lui aveva da sempre dimostrato nei suoi confronti, erano bastate affinché lei potesse fidarsi del ragazzo che era al suo fianco:

Faceva discorsi molto toccanti a livello umano, sembrava una persona sensibile. Le prime violenze sono iniziate dopo un anno, immagina di stare con una persona che sembra il principe azzurro e poi si rivela un mostro. È sempre stato geloso, poi la cosa andava ad aumentare. Era geloso di come mi vestivo, del trucco, dei social.

Col passare del tempo, però, qualcosa è cambiato, soprattutto nell'atteggiamento di Gabriel, sempre più manipolatorio, tanto che Chiara dichiara di essere stata plagiata dal suo fidanzato:

Non tornavo più a casa, stavo sempre dai suoi genitori, quando mia madre ha iniziato a vedere che qualcosa non andava, io per tanto tempo ho nascosto, era diventata un’abitudine questo alzare le mani. Provavo a lasciarlo a riprendere in mano la mia vita, la mia famiglia mi ha dato una grandissima mano in questo, quando litigavamo tornavo a casa. Ma era diventato difficile nascondere determinate cose.

Il racconto della violenza

In questi anni non erano mancati episodi di violenza, dopo i quali lui cercava di scusarsi in tutti i modi: "C’era sempre un grande pentimento da parte sua, un lato suo abile nel manipolarmi. Io credevo a questi suoi monologhi". Poi, nel 2022, l'evento che ha portato Chiara a denunciare Gabriel, quando lui le si è scagliato contro rompendole il naso:

Ci eravamo lasciati da tempo, ne ero cosciente che qualcosa in lui non andava. Andai da lui perché aveva minacciato di ammazzarsi, quella sera mi arrivò un messaggio di un amico, lui ha visto questo messaggio, si è arrabbiato e mi ha detto “Tu oggi muori” avevo capito che quella sera sarebbe stata dura. Qualsiasi cosa io facessi era un incentivo di fare peggio, si innervosiva. Stavo sul pianerottolo di casa sua, iniziò a prendermi a spingermi, prendermi a schiaffi. Ero aggrappata alle ringhiere, sono riuscita a togliermelo di dosso, nel momento in cui mi sono alzata mi ha preso a pugni e mi ha rotto il naso, lui non si è calmato, in quel momento ho pensato che dovevo rimanere lucida, non mi voleva portare in ospedale, ha iniziato a picchiarmi all’una di notte e io sono arrivata in ospedale alle 4 del mattino. I medici mi hanno chiesto se fosse stato lui e ho avuto il coraggio, per la prima volta, dopo anni.

In un video, mostrato in studio, interviene anche la madre di Chiara che è stata al suo fianco in questi anni di grande paura e sofferenza: "Penso di aver protetto mia figlia, più di quanto abbia fatto chi avrebbe dovuto farlo. Chiara potresti diventare una paladina per tutte quelle ragazze che non hanno avuto il coraggio di parlare".

La denuncia via social di Chiara Balistreri

Chiara nel 2022 ha denunciato Gabriel, che è riuscito a scappare e per due anni è stato lontano, finché una volta rientrato in Italia non gli hanno dato i domiciliari, dai quali è riuscito anche stavolta a fuggire. Ci sono delusione e rabbia nel vedere che è ancora in pericolo:

Per una donna che sta in silenzio per tanti anni, perché dietro c’è tantissimo stress psicologico, mi sono affidata alla legge, ho sperato facessero qualcosa. Lì mi è arrivata la prima delusione, quando lui è riuscito a scappare la prima volta e rimanere impunito, la fiducia è venuta a mancare, si sapeva dove fosse, perché postava dai suoi social, avrebbero potuto fare qualcosa di più, se non avessi avuto la forza a livello mediatico di rendere pubblica questa cosa, non sarebbe nemmeno arrivata la segnalazione al 113. Lui è libero, può fare quello che vuole.

Parlando, poi, di come la madre di Gabriel abbia sempre preso le parti del figlio, minimizzando quanto fosse accaduto, Chiara risponde: "Penso che a loro non sia stato insegnato cos’è l’amore, un figlio fa anche ripreso lì dove sbaglia e si comporta in un modo assurdo. Io penso che sia anche colpa di certe madri se i figli arrivano a fare cose del genere".