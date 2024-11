video suggerito

Chiara Balistreri, l'ex dalla latitanza: "Solo due schiaffi, con un mio pugno sarebbe andata in coma" Il messaggio dalla latitanza di Gabriel Costantin, l'ex fidanzato di Chiara Balistreri la giovane ventenne che ha denunciato anche pubblicamente di essere stata a lungo vittima di violenza da parte dell'uomo.

A cura di Antonio Palma

“A Chiara ho dato solo due schiaffi e un manrovescio, se le avessi dato un pugno sarebbe andata in coma” così dalla sua nuova latitanza si esprime Gabriel Costantin, l’ex fidanzato di Chiara Balistreri la giovane ventenne che ha denunciato anche pubblicamente di essere stata a lungo vittima di violenza da parte dell’uomo che è stato arrestato già due volte ma è evaso di nuovo dai domiciliari a cui era relegato.

L’uomo, arrestato dopo due anni di latitanza e di nuovo in fuga dopo pochi giorni di domiciliari, continua a postare sui social su foto e video, probabilmente dall’estero, accusando la ex fidanzata di essere una bugiarda e i media che hanno dato rilevanza alla denuncia della giovane.

“Tre pugni in faccia miei e stava in coma un mese” ha scritto l’uomo riferendosi sia al fatto che lui è un lottatore e pugile sia alle foto in cui Chiara Balistreri si mostra con le pesanti conseguenze di percosse al volto. “Mi ha picchiato a sangue e rotto il naso. Se in casa non ci fosse stata la sua famiglia, mi avrebbe sicuramente uccisa. Dopo quel pestaggio sono andata dalle autorità e ho raccontato le numerose violenze alle quali sono andata incontro negli anni. Ben cinque anni di angherie e botte fino al pestaggio finale del febbraio 2022, quando mi ha quasi uccisa. Nonostante tutto questo, Gabriel è stato messo agli arresti domiciliari” ha raccontato a Fanpage.it la giovane.

“Sono tutte bugie. La tv taglia i miei video e mette solo ciò che fa comodo ma non mettono quando dico che non me ne frega niente di Chiara e della sua famiglia” ha scritto ora l’uomo riferendosi a “Chi L’ha visto?”. “Sono andato via perché la conosco bene e so che mi farebbe fare altri casini perché è ci che vuole” ha aggiunto Costantin che non sembra preoccupato di essere ricercato.

L’uomo sostiene di non voler far del male alla ex ma il Giudice ha riconosciuto la sussistenza di un pericolo di reiterazione del reato nei confronti dell'ex ragazza. La stessa Chiara ha ricordato che dalla latitanza “ha sempre continuato a minacciarmi. Mi diceva: ‘Quando torno ti vengo a cercare, ti ammazzo con le mie mani'. Ogni giorno ha continuato a postare sui suoi profili social frasi sulla vendetta, testi contro di me nei quali diceva che presto mi avrebbe raggiunto".