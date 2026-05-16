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La laurea in economia e la ricerca di lavoro, chi è Salim El Koudri, che ha investito la folla a Modena

Si chiama Salim El Koudri il 30enne laureato in Economia che ha investito la folla a Modena. Il giovane stava cercando lavoro e in passato era stato in cura per problemi psichiatrici.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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Si chiamerebbe  Salim El Koudri, il 30enne laureato in economia che nella serata di oggi, sabato 16 maggio,ha travolto diversi pedoni in auto in zona Porta Bologna, nel centro di Modena, causando il ferimento di 8 persone, delle quali 4 gravi. Il giovane è nato a Seriate, in provincia di Bergamo, ma viveva con i genitori a Ravarino, nel Modenese.

Nel pomeriggio di oggi, alla guida di una Citroen C3, ha travolto la folla per poi tentare la fuga a piedi. El Koudri ha accoltellato un passante che ha cercato di fermarlo insieme ad altre 4 persone. Il 30enne non era sotto effetto di alcol e droghe quando, intorno alle 16.30, è piombato sulla folla fuori per il weekend. In passato era stato in cura per problemi psichiatrici e da poco si era laureato in Economia. Non era noto alle forze dell'ordine ed era incensurato.

Dalla perquisizione domiciliare, avvenuta dopo il fatto, sarebbero emersi segnali di una forte instabilità mentale. Gli accertamenti sui motivi del gesto sono ancora in corso, anche se al momento chi indaga esclude radicalizzazione religiosa e motivi legati al terrorismo.

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L'uomo, che pure aveva affrontato cure psichiatriche in passato, stava cercando lavoro da qualche tempo ma non vi è chiaro se vi sia un collegamento tra la sua condizione di disoccupato e quanto accaduto in centro a Modena. Il 30enne era stato sostenuto dai servizi territoriali dell'Azienda Usl di Modena, che ora sta aiutando gli inquirenti a ricostruire la storia clinica del giovane.

Mentre si indaga sulle motivazioni dietro la strage, le autorità si stanno occupando dell'assistenza ai feriti: sono circa 8, di cui 4 gravi. A una donna dovranno probabilmente amputare entrambe le gambe dopo che la vettura l'ha travolta e schiacciata contro la vetrina di un negozio del centro di Modena. A fermare il killer sono stati 4 o 5 cittadini che hanno cercato di immobilizzarlo inseguendolo dopo la strage.

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