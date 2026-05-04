Semestre filtro a Medicina, il Consiglio di Stato rigetta i ricorsi: “Sistema non è illogico o irragionevole”

Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi contro il semestre aperto per Medicina, confermando la precedente decisione del Tar del Lazio. Il sistema di accesso tramite gli esami non è ritenuto “illogico o irragionevole”, si legge nell’ordinanza.

Immagine di repertorio.

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Il Consiglio di Stato ha rigettato i ricorsi relativi al semestre aperto (o semestre filtro) per l’ingresso a Medicina, confermando così l’ordinanza del Tar del Lazio numero 2593 del 2026. "Il sistema censurato, delineato dal decreto ministeriale n. 1115 del 2025, non appare prima facie illogico o irragionevole", si legge nell'ordinanza dello scorso 22 aprile.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, ha per questo "respinto l’appello (ricorso numero: 2593 del 2026). Compensa le spese della presente fase. – prosegue – La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti".

Secondo l'ordinanza, non presenterebbe quindi irregolarità il sistema che ha introdotto il semestre aperto e subordinato l’accesso al secondo semestre al superamento di alcuni esami.

Perché il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi per il semestre filtro

Come anticipato, anche il Tar del Lazio tra i mesi di marzo e aprile aveva respinto le domande cautelari sui ricorsi perché non aveva ritenuto irregolare il nuovo sistema, messo a punto dal Ministero dell'Università e ricerca, guidato da Anna Maria Bernini, per superare i test a numero chiuso.

Il Tribunale amministrativo aveva infatti stabilito che le prove che gli studenti devono sostenere al termine del semestre filtro non sono da considerarsi come semplici test, ma esami universitari coerenti con i corsi seguiti durante il semestre.

Il Tar non aveva condiviso nemmeno le contestazioni relative a "disagi sociali" e "compressione del diritto allo studio", rilevando che esistono strumenti di sostegno come le borse di studio, e aveva definito "del tutto generica" la denuncia di violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Come funziona il semestre aperto

Con il semestre filtro (o aperto) il Ministero ha deciso di sostituire il temuto test d'ingresso, rimandando la valutazione degli idonei per l'accesso a Medicina alla fine del primo semestre sulla base del voto ottenuto in tre materie: Biologia, Chimica, Fisica.

I corsi iniziati a settembre si sono conclusi a novembre, seguiti da una valutazione delle competenze acquisite. Alla fine, sulla base di una graduatoria nazionale, sono stati selezionati gli studenti (circa 25mila) che hanno continuato il percorso. Chi non è riuscito a superare la selezione è stato dirottato a un corso di laurea alternativo indicato al momento dell’iscrizione.

Se il Ministero ha parlato di riforma "storica", le associazioni degli studenti l'hanno ampiamente criticata, indicando tra le principali criticità il rischio di perdere l'anno e modalità d'esame che premierebbero la memorizzazione, piuttosto che il ragionamento.