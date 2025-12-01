“Vi racconto la vera faccia del semestre filtro di Medicina, è un sistema ingiusto”: lo sfogo di Emilia

Lo sfogo di Emilia, 19enne di Roccamonfina, che ha partecipato al test del semestre filtro di Medicina: “Questo sistema premia solo tre categorie di persone: chi copia, chi ha studiato tutto mnemonicamente senza un minimo di ragionamento logico e chi ha avuto la fortuna di ripetere solo gli argomenti che sono usciti”. Il 3 dicembre i risultati del primo appello.

"Sento la necessità di fare questo video. Ci sono dei momenti in cui senti di aver perso te stessa. Questo è come mi sta facendo sentire il semestre filtro di Medicina". È diventato virale su TikTok il video di Emilia, 19enne di Roccamonfina (Caserta), che si è lasciata andare ad un lungo sfogo dopo aver partecipato lo scorso 20 novembre al primo appello del test del cosiddetto "semestre filtro", da quest'anno propedeutico per l'accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia. Un sistema che ha attirato l'ira degli studenti, già pronti al ricorso, in particolare dopo i presunti brogli dovuti in particolare alla circolazione sulle app di messaggistica delle foto con i quesiti e le loro soluzioni, ma anche alla presenza di buste non sigillate. Non solo.

Il video di Emilia è stato commentato da decine di altri utenti, che come lei si sono trovati in difficoltà e che non sanno cosa succederà loro nel futuro prossimo. Si ricordi, infatti, che i posti a disposizione sono 22mila su un totale di 55mila candidati alla prova del semestre filtro. Il 3 dicembre usciranno i risultati del primo appello. Il 10 dicembre si terrà il secondo appello, i cui risultati si sapranno il 23 dicembre. Successivamente, il 12 gennaio 2026, verrà pubblicata la graduatoria nazionale definitiva sulla piattaforma Universitaly, dove si potrà verificare il proprio punteggio, la posizione e l'eventuale sede assegnata. Insomma, un percorso lungo e tortuoso che sta mettendo a dura prova gli studenti.

"Io sono una persona che ha sempre adorato studiare, amo la conoscenza nella sua forma più pura. Ma il problema è che io mi ritrovo a studiare ininterrottamente, a fare quiz, a ripete cumuli di argomenti senza approfondire perché non c'è tempo materiale, perché ho tre materie da preparare tutte insieme. E lo faccio male, perché non mi posso permettere di ripetere un argomento bene. Non c'è tempo e non ci sono state date indicazioni – ha continuato Emilia -. Io ho fatto meccanica quantistica per chimica e non è uscita neanche una domanda sul test. Questo fa capire come questo sistema premi solo tre categorie di persone: chi copia, chi ha studiato tutto mnemonicamente senza un minimo di ragionamento logico e chi ha avuto la fortuna di ripetere solo gli argomenti che sono usciti. Io sto vivendo male questa situazione". Insomma, "è un metodo ingiusto, che premia non chi ha più conoscenze, ma chi è in grado di resistere fino alla fine".

Infine, la ragazza ha concluso: "Io ho messo da parte la mia salute mentale e fisica perché la priorità era entrare a medicina e probabilmente neanche ci entro perché tra chi ha copiato, chi ha ricevuto le buste in anticipo e chi riesce a vivere meglio queste situazioni, probabile che non ce la faccia. Questa cosa mi distrugge perché, se non entro, io perdo un anno e psicologicamente non credo di reggere l'idea che per 12 mesi non farò niente, mi sentirei un fallimento. Lo trovo assurdo. Siamo passando dal voler diventare medici all'essere forzati a diventare pazienti".

A decine sono gli studenti pronti a fare ricorso una volta che usciranno i risultati. Contattata da Fanpage.it, Emilia su questo punto ha aggiunto: "Sto valutando, ma prima di procedere vorrei informarmi sulla situazione. Io non ho visto direttamente le famose foto girate sui social network durante la prova, ma l'ho saputo dopo. Alcuni screen che sono stati pubblicati anche dai giornali sono stati diffusi da studenti che conosco su chat WhatsApp. Le persone che non vivono tutto questo giustamente non capiscono la gravità di quanto stiamo vivendo".

