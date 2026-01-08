Test Medicina, come funziona la graduatoria del semestre filtro: fasce e cosa fare in base ai risultati

È stata pubblicata la graduatoria nazionale per l’accesso al secondo semestre di Medicina e Chirurgia dopo gli esami del semestre filtro e che si articola in nove sezioni di merito: ecco come funziona e le prossime date da segnare sul calendario per iscrizione e scorrimenti.

È appena stata pubblicata, poco dopo le 16 di oggi, giovedì 8 gennaio, la graduatoria nazionale per l'accesso al secondo semestre dell'Università di Medicina e Chirurgia dopo quello filtro. I candidati hanno potuto controllare la propria idoneità sulla piattaforma Universitaly, a cui hanno potuto accedere previa registrazione del proprio Spid.

L’immatricolazione è obbligatoria entro il 14 gennaio, pena la decadenza. Dal 16 gennaio iniziano gli eventuali scorrimenti, mentre il 28 gennaio le graduatorie diventano definitive. A seguire si aprono le procedure per corsi affini e nuove immatricolazioni entro marzo 2026.

Come funziona la graduatoria di Medicina: le fasce in base ai risultati

La graduatoria in questione si articola in nove sezioni di merito. La prima fascia include i candidati con almeno 18 in tutte e tre le materie, con 700 punti base. Si ricordi che la posizione in graduatoria dipende dalla somma dei voti ottenuti nelle tre prove del semestre filtro. Le materie erano Chimica, Fisica e Biologia, ciascuna con 31 domande tra risposta multipla e completamento.

Le fasce successive prevedono bonus decrescenti da 600 a 100 punti, con sufficienze reintegrate e crediti da recuperare. Il punteggio finale si calcola sommando i voti superiori a 18 al bonus di fascia.

Nella seconda, terza e quarta sezione si trovano studenti con combinazioni diverse di promozioni e rifiuti nei due appelli. Per accedere alla graduatoria, questi candidati hanno potuto ripristinare entro il 27 dicembre i voti inizialmente rifiutati.

Cosa fare dopo la quinta fascia in graduatoria: gli esami di riparazione

Dalla quinta fascia in poi entrano invece gli studenti con riserva, cioè con debiti formativi da recuperare. Una volta assegnata la sede, sarà proprio quell’ateneo a gestire gli esami di riparazione, che dovranno concludersi prima dell’avvio del secondo semestre. Questi esami saranno effettuati nelle varie sedi sui contenuti dei Syllabus del ministero.

Il calendario con le date per l'immatricolazione

Da tenere a mente le seguenti date: dall'8 al 14 gennaio ci sarà la prima tornata di iscrizioni, a partire dal 16 ci sarà la seconda tornata di assegnazioni e poi il 28 gennaio la terza tornata per cambi di sede e iscrizioni ad anni successivi.