Test Medicina, denunciata studentessa 21enne: “Tentò di avere in anticipo le domande con una truffa”

Una studentessa di 21 anni è stata denunciata per sostituzione di persona e tentato accesso abusivo a sistema informatico: avrebbe attuato una campagna di phishing ai danni del Cineca di Bologna per avere in anticipo le domande dei quiz di accesso alla facoltà di Medicina dopo il semestre filtro.

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Si torna a parlare dei test di Medicina, che quest'anno si sono svolti in duplice sessione tra novembre e dicembre 2025 al termine del semestre filtro. Una studentessa di 21 anni è stata denunciata dalla polizia perché accusata di aver provato ad avere in anticipo le domande dei quiz. Come? Attraverso una campagna di phishing ai danni del Cineca, il consorzio interuniversitario che gestisce, tra l’altro, proprio le procedure informatiche relative ai test di ammissione.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Bologna, hanno preso avvio proprio da una denuncia del Cineca. Gli investigatori sono risaliti all’identità della presunta autrice, una studentessa fuori sede domiciliata a Roma e attualmente iscritta a una facoltà diversa da Medicina. La Polizia, dopo le indagini del Centro operativo per la sicurezza cibernetica Emilia Romagna, con il coordinamento della Polizia Postale, ha eseguito un decreto di perquisizione nei confronti della giovane, a cui sono stati sequestrati pc, tablet e telefoni.

La studentessa è accusata dei reati di sostituzione di persona e tentato accesso abusivo a sistema informatico: in altre parole, avrebbe predisposto false comunicazioni email, create ad hoc per impersonare figure istituzionali per ottenere illecitamente e in anticipo le domande dei test universitari di Fisica, Chimica e Biologia per l'accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia.

"Aver garantito correttezza, trasparenza e rispetto delle regole nelle prove del semestre aperto ha significato assicurare pari opportunità a tutte le studentesse e gli studenti, valorizzando esclusivamente l’impegno, lo studio e il merito. Gli strumenti migliori per costruire le proprie competenze e la propria crescita", è stato il ringraziamento della ministra Anna Maria Bernini alla Polizia postale che ha condotto tutte le operazioni.