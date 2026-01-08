Graduatoria Medicina, verso boom di ricorsi: “I voti più alti concentrati in 4 atenei, anomalia clamorosa”

A poche ore dalla pubblicazione della graduatoria nazionale di Medicina, arriva la denuncia di anomalie statistiche: “I voti più alti si concentrano in soli 4 atenei, che sono Napoli, Bari, Catania e Catanzaro”. Come funzionano i ricorsi.

"Alle 16 è stata pubblicata la graduatoria nazionale per l'accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia e il dato è che balza agli occhi è che ci sono delle anomalie statistiche clamorose".

A parlare a Fanpage.it è l'avvocato Francesco Leone, dello Studio Legale Leone-Fell, che insieme a Radicali Italiani, Dispenso Academy, Associazione Acquirenti e Associazione Intesa Universitaria, fa parte del Comitato “Medicina Senza Filtri”, che nelle scorse settimane aveva già denunciato irregolarità nello svolgimento delle prove al primo e al secondo appello del semestre filtro, il superamento del quale è propedeutico all'iscrizione all'ambita facoltà.

A poche ore dalla pubblicazione della graduatoria nazionale sulla piattaforma Universitaly, già arrivano nuove denunce, in particolare – spiega a Fanpage.it l'avvocato Leone – quelle relative ad anomalie statistiche perché "i voti più alti si concentrano in soli 4 atenei, che sono Napoli, Bari, Catania e Catanzaro. Credo sia impensabile che si prendano voti alti solo in questi 4 atenei", gli stessi, per altro, dove già nelle scorse settimane erano scoppiati gli scandali sui presunti brogli in sede di esame per il semestre filtro.

"Nelle settimane scorse – continua Leone – abbiamo chiesto alla Ministra Bernini di mettere i metal detector all'ingresso delle facoltà per evitare imbrogli, poi sono usciti video e foto degli stessi, che lei ha liquidato. Ora c'è un dato matematico: la formazione è stata identica, le prove erano identiche, per cui la statistica vorrebbe una distribuzione più equa dei punteggi, cosa che non è successa".

Per questo, è possibile che si vada un boom di ricorsi. Sempre l'avvocato Leone sottolinea che "noi chiederemo l'immatricolazione in sovrannumero alla prima sede scelta dai ragazzi. Ci sono precedenti al Consiglio di Stato che lo consentono ed è possibile perché ci sono violazioni procedurale talmente gravi che potrebbero portare all'annullamento dell'intera procedura".

Secondo i numeri diffusi dal Mur, sono 22.688 gli idonei a Medicina e 17.278 i posti disponibili. Quindi, con la modifica introdotta dal ministero dell'Università proprio per carenza di candidati che avevano superato tutte e tre le prove, ora non solo verranno coperti tutti i posti disponibili, ma ci sono più candidati: circa 5 mila dovranno scegliere corsi affini. Agli ammessi a Medicina vanno sommati i 1.535 per Veterinaria e i 1.072 per Odontoiatria.