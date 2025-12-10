Semestre filtro di Medicina, irregolarità anche al secondo appello: chat invase da foto e domande in diretta

Dopo le irregolarità denunciate nel corso del primo appello, anche oggi, mercoledì 10 dicembre, durante il secondo appello della prova del semestre filtro di Medicina sono state segnalate anomalie tra chat WhatsApp che sono tornate a riempirsi di domande del test, immagini delle prove e richieste di aiuto in tempo reale. E si preparano centinaia di ricorsi.

Screen delle risposte della prova del 10 dicembre.

Dopo le irregolarità del primo appello della prova finale del semestre filtro di Medicina, ci risiamo: anche oggi, mercoledì 10 dicembre, non sono mancate anomalie nello svolgimento del secondo appello della prova, il superamento della quale è propedeutico all'iscrizione alla facoltà di Medicina e Chirurgia.

A partire dalle ore 11, mentre gli studenti erano ancora in aula, le chat WhatsApp sono tornate a riempirsi di domande del test, immagini delle prove e richieste di aiuto in tempo reale. Segno che ancora una volta cellulari e dispositivi elettronici sono riusciti a entrare nei plessi universitari. A denunciarlo è stato in particolare il Comitato Medicina Senza Filtri, promosso da Radicali Italiani, Studio Legale Leone-Fell & C., Dispenso Academy e Acquirenti APS, che ha ricevuto centinaia di segnalazioni in diretta da studenti di tutta Italia: messaggi, screenshot, foto dei test, testimonianze su vigilanza insufficiente e controlli disomogenei tra le sedi, che sono arrivati anche a Fanpage.it. In particolare, gli screenshot di oggi, che anche la nostra redazione ha potuto visionare, arrivano dagli studenti della Magna Grecia di Catanzaro. Un copione identico a quello del 20 novembre.

Screen delle risposte della prova del 10 dicembre.

“Quello che è successo oggi era prevedibile e purtroppo annunciato. Le segnalazioni che ci sono arrivate – dichiara il Comitato Medicina Senza Filtri – dimostrano che anche questa volta i furbetti sono entrati con i cellulari e hanno copiato senza difficoltà. È inaccettabile che un concorso nazionale che decide il futuro di migliaia di ragazzi si trasformi di nuovo in una gara falsata”.

Il Comitato ha fatto sapere che proseguirà nelle prossime ore nella raccolta delle testimonianze e invita gli studenti che hanno assistito a irregolarità o ne sono stati penalizzati a segnalarlo attraverso i canali ufficiali. Si prevedono così decine di ricorsi in arrivo, che si vanno a sommare alle oltre tremila diffide già presentate dopo il primo appello, mentre si ricorda che i risultati del secondo appello verranno pubblicati sulla piattaforma Universitaly il prossimo 23 dicembre. Si ricordi che il ricorso – come ci spiega il Comitato – potrà partire ufficialmente solo dopo la pubblicazione della graduatoria nazionale, quindi dopo il 12 gennaio 2026. Sempre il Comitato ha fatto sapere che dal Ministero non è arrivata nessuna risposta alle loro domande sulle irregolarità registrate.

