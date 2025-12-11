Semestre filtro a Medicina, segnalazioni di irregolarità a Fanpage.it: “Studenti con telefono e test copiati”

È scoppiato di nuovo il caos intorno alla prova finale del semestre filtro di Medicina. Ieri, mercoledì 10 dicembre, si è svolto il secondo appello, dopo il primo dello scorso 20 novembre, e non sono mancate le segnalazioni di presunte irregolarità. In particolare, come ha denunciato il Comitato Medicina Senza Filtri, promosso da Radicali Italiani, Studio Legale Leone-Fell & C., Dispenso Academy e Acquirenti APS, che ha ricevuto centinaia di segnalazioni in diretta da studenti di tutta Italia: messaggi, screenshot, foto dei test, testimonianze su vigilanza insufficiente e controlli disomogenei tra le sedi.

Molte le segnalazioni arrivate anche a Fanpage.it, che vi riproponiamo. È il caso di Andrea, che ha partecipato al test a Catania: "Ad un candidato è stato sottratto un opuscolo segnato con risposte del test poco prima dell'inizio della prova ma non gli è stato vietato di effettuare la prova. Inoltre durante la procedura di identificazione che doveva essere effettuata entro le 9.40 si sono protratti oltre l'orario perché circa 17 candidati non erano ancora arrivati e in aula alle 9.50 eravamo ancora meno della metà".

A Napoli Anna ha raccontato che "in aula il professore rispondeva alle domande di un alunno e gli permetteva di cambiare di posto". Da Roma Ludovica ci ha scritto: "Persone che copiano, persone che dovrebbero essere a sorvegliare che non fanno altro che aiutare a copiare e proteggere chi copia, prove difficilissime, domande assurde, mancanza di tempo, una vergogna".

Una segnalazione è arrivata anche da una studentessa che ha svolto la prova al primo appello lo scorso 20 novembre. "Il 20 novembre – scrive Tatiana – nella mia aula a Milano non solo persone con cellulari ma addirittura non avvisavano che mancavano pochi minuti al termine. La stanza era sprovvista di orologi. Ho supplicato il prof di farmi ricopiare davanti a lui le "x" che mancavano ma mi hanno tolto di mano la penna, mentre un altro prof faceva notare alla collega che era tenuta ad avvisare che il tempo stava scadendo".

Si ricordi che i risultati del secondo appello del semestre filtro di Medicina, il superamento del quale è propedeutico all'iscrizione alla facoltà di Medicina e Chrirurgia, saranno pubblicati il 23 dicembre sulla piattaforma Universitaly. Il 12 gennaio 2026, invece, sarà disponibile la graduatoria nazionale definitiva sulla base del punteggio ottenuto al termine degli esami di profitto previsti dal semestre aperto.

Se anche tu sei a conoscenza di presunte irregolarità dopo aver partecipato alla prova del semestre filtro di Medicina, scrivici a segnalazioni@fanpage.it o clicca qui.