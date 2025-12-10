Test Medicina, oggi il secondo appello per il semestre filtro: quando escono i risultati

Si terrà oggi il secondo appello della prova del semestre filtro di Medicina, il superamento della quale è propedeutico all’iscrizione alla facoltà di Medicina e Chirurgia. I risultati saranno disponibili il 23 dicembre: ecco come funziona e chi può parteciparvi.

Oggi, mercoledì 10 dicembre, si terrà il secondo appello del semestre filtro di Medicina, introdotto dalla riforma firmata dalla ministra Anna Maria Bernini e il superamento del quale è propedeutico all'iscrizione alla facoltà di Medicina e Chirurgia. Si ricordi che – come il primo appello, la cui percentuale di promossi si aggira tra il 10 e il 15% dei candidati – le prove del test sono tre, ciascuna dedicata a una delle materie finora studiate e cioè Chimica, Fisica e Biologia. Ognuna delle tre prove si compone di 31 domande, a risposta multipla o a completamento. Ogni risposta esatta vale un punto. Se non si dà la risposta, il punteggio è zero, mentre se la si sbaglia è -0,1. Il voto minimo per superare ogni prova è di 18/30, il voto massimo è 30 e lode. Dalla somma dei tre voti dipenderà la posizione in graduatoria di ciascun candidato e quindi la possibilità di proseguire o meno gli studi. I posti a disposizione sono circa 22mila per 55mila candidati. I risultati del secondo appello verranno pubblicati sulla piattaforma Universitaly il 23 dicembre.

Come funziona il secondo appello per il semestre filtro a Medicina

Possono partecipare al secondo appello coloro che sono stati bocciati o che hanno ottenuto un voto basso nel primo appello del 3 dicembre scorso. E sappiamo che sono parecchi coloro che non hanno superato il primo appello: la percentuale dei promossi nelle tre materie è stata solo tra il 10 e il 15%, quindi bassissima.

Com'è strutturata la prova: materie, domande e durata

Ogni esame basato sulle tre materie studiate nel corso del semestre filtro, e cioè Chimica, Fisica e Biologia, durerà 45 minuti e sarà composto da 31 domande di cui 15 a risposta multipla e 16 a completamento. Per entrare in graduatoria, i candidati dovranno superare un punteggio di 18/30 in ogni materia.

Come viene calcolato il punteggio

Ogni risposta esatta vale un punto. Se non si dà la risposta, il punteggio è zero, mentre se la si sbaglia è -0,1. Il voto minimo per superare ogni prova è di 18/30, il voto massimo è 30 e lode. Dalla somma dei tre voti dipenderà la posizione in graduatoria di ciascun candidato.

Quando escono risultati e graduatoria nazionale

I risultati saranno pubblicati il 23 dicembre sempre sulla piattaforma Universitaly. I posti a disposizione per quest’anno, per andare avanti nel corso di studi, sono 24mila, tremila in più dell’anno scorso. Poi, il 12 gennaio 2026 verrà pubblicata la graduatoria nazionale definitiva sulla base del punteggio ottenuto al termine degli esami di profitto previsti dal semestre aperto. Sarà sempre disponibile sempre su Universitaly, dove si potrà verificare il proprio punteggio, la posizione e l'eventuale sede assegnata. Dal 13 gennaio 2026, poi, ed entro il 16, ciascun aspirante medico potrà immatricolarsi al corso di laurea scelto, presso la prima sede utile, nell’ordine delle preferenze indicate, sempre sulla base del punteggio ottenuto e del numero dei posti disponibili.

Chi non supera la prova del semestre filtro non potrà procedere con l'iscrizione alla facoltà di Medicina e Chirurgia, ma potrà optare per uno dei "corsi affini" che ha obbligatoriamente opzionato quando si è iscritto al “semestre filtro”: da Biotecnologie a Farmacia, da Zoologia ad alcune Professioni Sanitarie.