Test di Medicina 2024/2025

Test Medicina, oggi i risultati del primo appello del semestre filtro: quando esce la graduatoria

Verranno pubblicati oggi, mercoledì 3 dicembre, sul portale Universitaly i risultati del primo appello del semestre filtro di Medicina: tutto quello che c’è da sapere su punteggio, secondo appello e graduatoria nazionale.
A cura di Ida Artiaco
test di medicina ansia
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Test di Medicina 2024/2025

L'attesa è finita: oggi, mercoledì 3 dicembre, usciranno i risultati del primo appello del semestre filtro a Medicina. Tutti i candidati potranno consultare il portale Universitaly dove verranno pubblicati i punteggi. Il secondo appello ci sarà il prossimo 10 dicembre. Si ricordi che le prove del test, il superamento del quale è propedeutico all'iscrizione alla facoltà di Medicina e Chirurgia così come previsto dalla riforma Bernini, sono una per le tre materie finora studiate e cioè Chimica, Fisica e Biologia. Ognuna delle tre prove si compone di 31 domande, a risposta multipla o a completamento. Ogni risposta esatta vale un punto. Se non si dà la risposta, il punteggio è zero, mentre se la si sbaglia è -0,1. Il voto minimo per superare ogni prova è di 18/30, il voto massimo è 30 e lode. Dalla somma dei tre voti dipenderà la posizione in graduatoria di ciascun candidato e quindi la possibilità di proseguire o meno gli studi. I posti a disposizione sono circa 22mila per 55mila candidati.

Chi non lo supera non potrà procedere con l'iscrizione alla facoltà di Medicina e Chirurgia, ma potrà optare per uno dei "corsi affini" che ha obbligatoriamente opzionato quando si è iscritto al “semestre filtro”: da Biotecnologie a Farmacia, da Zoologia ad alcune Professioni Sanitarie.

Dove consultare i risultati del primo appello del semestre filtro a Medicina

I risultati del primo appello del semestre filtro a Medicina si sapranno, dunque, il 3 dicembre e saranno consultabili sul portale Universitaly, a cui ciascun candidato potrà accedere utilizzando le proprie credenziali. Da questo momento gli studenti avranno 48 ore per decidere se accettare il voto o rifiutarlo e ritentare il test nel secondo appello (che si terrà il 10 dicembre).

Il secondo appello e i risultati

Come abbiamo visto il secondo appello del semestre filtro si terrà il 10 dicembre. I risultati saranno pubblicati il 23 dicembre sempre sulla piattaforma Universitaly. I posti a disposizione per quest’anno, per andare avanti nel corso di studi, sono 24mila, tremila in più dell’anno scorso. Secondo le stime più recenti,  passerà poco più di un candidato su tre.

Quando esce la graduatoria finale per Medicina

Il 12 gennaio 2026 sarà un'altra giornata cruciale per i candidati all'ingresso alla facoltà di Medicina e Chirurgia: verrà infatti pubblicata in quella data la graduatoria nazionale definitiva sulla base del punteggio ottenuto al termine degli esami di profitto previsti dal semestre aperto. Sarà sempre disponibile sempre su Universitaly, dove si potrà verificare il proprio punteggio, la posizione e l'eventuale sede assegnata. Dal 13 gennaio 2026, poi, ed entro il 16, ciascun aspirante medico potrà immatricolarsi al corso di laurea scelto, presso la prima sede utile, nell’ordine delle preferenze indicate, sempre sulla base del punteggio ottenuto e del numero dei posti disponibili.

