Medicina, al via il “semestre filtro” senza test d’ingresso: quasi 54mila iscritti, come funziona

Inizia il “semestre filtro” di Medicina: il 70% degli iscritti sono donne. Si accede senza test, ma i posti disponibili sono solo 24mila: si deciderà tutto negli esami nazionali a fine novembre.
A cura di Bianca Caramelli
Sono più di 53mila i giovani che oggi hanno iniziato il "semestre aperto" delle università di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria. Tra i nuovi studenti, il 70% sono donne. Gli atenei con più iscrizioni è la Sapienza di Roma (4.810), seguita dalla Federico II di Napoli (3.140) e da Bologna (2.635).

Si concretizza dunque la riforma di eliminazione del test d'ingresso per queste facoltà, voluta dalla ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che in un post sui social festeggia il cambiamento di metodo: "Non più un test che decide tutto in poche ore, ma un percorso di formazione e valutazione dentro l'Università, lì dove il merito trova davvero la sua espressione".

Le nuove prove a Medicina: i posti disponibili e gli appelli

Ma la scrematura è solo rimandata alla fine del semestre filtro, a novembre. I posti disponibili sono infatti poco più di 24mila, a fronte di 53.825 iscritti: meno della metà. Per questo motivo, in questi mesi gli studenti seguiranno tre corsi fondamentali, Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia, per ciascuno dei quali sosterranno una prova di 31 quesiti. Si tratterà di esami nazionali, uguali per tutti gli studenti, che avranno due appelli a disposizione: il 20 novembre e il 10 dicembre.

Il voto e cosa succede se non si superano le tre prove

Avranno il tradizionale voto in trentesimi e lo sbarramento di superamento a 18. Per superare gli esami, gli studenti dovranno prendere la sufficienza in tutte e tre le prove. Chi poi non riuscirà comunque a entrare in graduatoria, potrà proseguire i propri studi nel percorso affine appartenente all'area sanitaria, biomedica, farmaceutica o veterinaria, indicato al momento dell'iscrizione al semestre filtro.

Forse proprio per via dell'idea di dover sostenere tre esami in così breve tempo, si è verificato un calo di circa 3mila iscrizioni alle facoltà di Medicina e Odontoiatria rispetto all'anno scorso. Nonostante i corsi del semestre filtro saranno su materie fondamentali per questo percorso, molti studenti avrebbero infatti preferito il test per evitare l'attesa.

