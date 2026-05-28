Quando escono i nomi dei commissari esterni alla Maturità 2026 e dove si vedono le liste

Potrebbero essere pubblicati entro la fine della prima settimana di giugno i nomi dei commissari esterni della Maturità 2026, mentre cresce l’attesa degli studenti che il 18 giugno saranno alle prese con la prima prova.

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Manca sempre meno alla Maturità 2026. La prima prova d'italiano è in programma giovedì 18 giugno, ma intanto ad essere atteso dagli studenti c'è un altro appuntamento imperdibile: la pubblicazione dei nomi dei commissari esterni. Con la riforma dell'esame, entrata in vigore quest'anno, le commissioni cambiano: ci saranno quattro membri, due interni e due esterni, più il presidente di commissione, anch'egli esterno, di cui sono stati resi noti i nominativi qualche giorno fa dagli Uffici Scolastici Regionali.

Quando escono i nomi dei commissari esterni per l’Esame di Maturità 2026

Una data precisa per la pubblicazione delle liste dei commissari esterni non c'è. Ma, sulla scorta di quanto successo negli anni passati, possiamo prevedere che non sarà più di tardi della prima settimana di giugno. Nel 2025, ad esempio, sono usciti il 4 giugno, mentre nel 2024 il 5. Nel 2023 addirittura vennero pubblicati l'1 giugno e nel 2022 il 31 maggio, che però quest'anno cade di domenica. Dunque, è probabile che qualcosa di più certo arrivi dopo il ponte del 2 giugno, Festa della Repubblica.

Dove leggere le liste dei commissari esterni alla Maturità: come consultare il sito del Mim

I nomi dei commissari esterni saranno pubblicati sul motore di ricerca del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Anche le segreterie dei singoli istituti dovrebbero avere i nominativi dei commissari esterni, che potrebbero arrivare su SIDI anche prima della pubblicazione online. Gli elenchi saranno resi noti anche dagli Uffici scolastici regionali.

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Sapere chi saranno può influire significativamente sulla preparazione degli studenti, che aspettano con ansia questa informazione. I nomi dei commissari esterni saranno pubblicati sul motore di ricerca del Ministero dell’Istruzione e saranno disponibili per la consultazione da parte di tutti gli studenti e delle loro famiglie. Per quanto riguarda, invece, i commissari interni, il 9 aprile scorso sono scaduti i termini per la designazione di quest'ultimi da parte dei consigli di classe.