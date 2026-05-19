Capolavoro alla Maturità 2026, entro quando va caricato nell’E-portfolio di Unica e come: gli esempi

Con l’avvicinarsi della Maturità 2026 si torna a parlare del Capolavoro dello studente, il prodotto realizzato e caricato all’interno dell’apposita sezione all’interno dell’E-Portfolio sulla Piattaforma Unica. A differenza del Curriculum dello Studente, non è obbligatorio.

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Il Ministero dell'Istruzione e del Merito nei giorni scorsi con una nota informativa ha richiamato le istituzioni scolastiche alla compilazione della sezione "Capolavoro" dell'E-Portfolio, disponibile sulla Piattaforma Unica. La sezione in questione serve a raccogliere i prodotti realizzati dagli studenti (un progetto, una riflessione o un elaborato) e ritenuti da loro stessi particolarmente rappresentativi delle competenze sviluppate durante l'anno scolastico.

I ragazzi possono caricare fino a tre capolavori (uno per ogni ano del triennio) da loro scelti, anche con l'aiuto del docente tutor e del consiglio di classe, accompagnandoli eventualmente con delle riflessioni personali. Si può ad esempio raccontare una esperienza di volontariato, simulare la creazione di una startup oppure caricare un podcast o inserire il link al proprio canale YouTube se aggiornato.

Può essere utile per l'esame di Maturità 2026 ma si ricordi che non è oggetto di interrogazione e non va presentato alla commissione, a differenza del curriculum dello Studente. Il Mim consiglia di caricare il proprio Capolavoro entro il termine delle lezioni scolastiche, quindi entro la fine del mese di maggio, così da permettere ai docenti tutor di validarli nell'E-Portfolio finale.

Cos'è il Capolavoro e come funziona per la Maturità 2026

Il Capolavoro è un prodotto scelto e caricato dallo studente all'interno del suo E-Portfolio, il contenitore digitale che lo accompagna anno dopo anno lungo l'intero percorso di studi, registrando la sua evoluzione. Il prodotto in questione – il consiglio è di caricarne almeno tre, uno per ogni anno del triennio – può avere le forme più diverse: può essere una fotografia, un documento testuale di ricerca, un file audio, un cortometraggio video, un elaborato che racconti una esperienza. Il Capolavoro non è oggetto dell'orale della Maturità 2026, ha uno scopo solo orientativo. Tuttavia, ha un ruolo strategico, dal momento che la Commissione d'esame può leggere tali prodotti e decidere di rompere il ghiaccio con qualche domanda proprio sugli interessi dei candidati in fase di interrogazione.

Entro quando va caricato sull'E-Portfolio di Unica e come: le scadenze

Non esiste una data ufficiale entro cui il Capolavoro va caricato sull'E-Portfolio di Unica. Ma il Mim consiglia di svolgere questa operazione entro la fine dell'anno scolastico, quindi entro la fine di maggio, così da permettere ai docenti tutor di visionarli e validarli. Per caricare il Capolavoro basta collegarsi alla piattaforma Unica utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE. Da qui, si accede alla sezione E-Portfolio e si clicca sulla voce Capolavoro. Qui si troverà il pulsante "Aggiungi Capolavoro" e poi si dovranno compilare alcuni campi, come il titolo, la descrizione, la riflessione.

Spunti ed esempi di Capolavoro scolastico o extrascolastico

Come abbiamo visto, il capolavoro può essere una fotografia, un documento testuale di ricerca, un file audio, un cortometraggio video, un link ad un canale YouTube se si sono realizzati contenuti di questo tipo. Qualche esempio? Si può caricare un elaborato per raccontare una propria esperienza di volontariato, oppure la presentazione in power point di un progetto di startup a cui si è pensato, o ancora un podcast su un argomento che si sente affine, come sport o spettacolo.

Il Capolavoro è obbligatorio?

Il Capolavoro non è obbligatorio per la Maturità ma il Ministero dell'Istruzione e del Merito ne richiede la compilazione oltre ad essere "vivamente consigliato", dal momento che può fungere da spunto per la commissione per rompere il ghiaccio durante il colloquio orale.