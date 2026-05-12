Maturità 2026, pubblicati i nomi dei presidenti esterni di commissione: l’elenco regione per regione

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L'esame di Maturità 2026 è sempre più vicino. Mentre manca circa un mese e mezzo alla prima prova di italiano, in programma giovedì 18 giugno, sono in corso di pubblicazione gli elenchi con i presidenti delle commissioni d'esame, che da quest'anno, a seguito della riforma approvata nei mesi scorsi, restano miste ma saranno composte da 5 elementi: due commissari interni, due commissari esterni e infine il presidente, sempre esterno.

Oggi, martedì 12 maggio, infatti, vengono comunicati i nomi dei presidenti delle commissioni d'esame, che si insedieranno martedì 16 giugno, così come annunciato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con la nota pubblicata nella giornata di ieri, lunedì 11 maggio.

L'elenco regionale dei presidenti di commissione alla Maturità 2026

Sono, dunque, in fase di pubblicazione i nomi dei presidenti che hanno potuto presentare domanda nelle scorse settimane. Presso l’Ufficio scolastico regionale (e sui rispettivi siti web) è istituito l’elenco dei presidenti di commissione dell’esame Maturità 2026. Ogni regione pubblica un file (PDF o Excel) con tutte le commissioni, organizzate per provincia, scuola e codice meccanografico Ecco, di seguito, gli elenchi regione per regione in aggiornamento:

Quando saranno pubblicati i nomi dei commissari

Per quanto riguarda i commissari esterni studenti e docenti dovranno aspettare ancora un po', dal momento che gli elenchi usciranno tra fine maggio e inizio giugno – come successo negli scorsi anni – e da quel momento i maturandi potranno cercare quante più informazioni possibili sul loro conto. A oggi, non c'è una data ufficiale per l’annuncio dei nominativi, ma, analizzando i precedenti (l'anno scorso sono usciti il 4 giugno), si può ipotizzare una tempistica simile.

In aggiornamento.