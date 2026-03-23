Maturità 2026, MIM pubblica il nuovo modello di diploma digitale: introdotto anche il Supplemento Europass

Il diploma della Maturità da quest’anno diventa digitale: la novità è stata resa nota dal MIM con decreto ministeriale apposito. Il modello, scaricabile dopo l’uscita dei quadri dalla piattaforma UNICA, contiene anche il Supplemento Europass e il Curriculum dello Studente.

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Tra le novità della Maturità 2026, che comincerà con la prima prova d'italiano il prossimo giovedì 18 giugno, ce ne è una che riguarda il nuovo modello di diploma che diventa digitale. In altre parole, il famoso attestato che viene ritirato come da tradizione subito dopo la fine degli orali e l'uscita dei quadri con il voto finale a partire da quest'anno non sarà più in formato cartaceo ma diventerà – per l'appunto – digitale, oltre che interattivo e subito utilizzabile. È quanto ha stabilito il Ministero dell'Istruzione e del Merito con il Decreto Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2026. Il modello è stato definito anche in relazione alle esigenze connesse alla circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea con il Supplemento Europass. È scaricabile dalla piattaforma UNICA.

Il nuovo modello di diploma digitale alla Maturità 2026, il decreto del Ministero

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2026, con cui viene adottato il nuovo modello di diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato, che è dotato di piena validità legale ed è immediatamente disponibile alla conclusione degli esami. Il fac-simile ufficiale del diploma è riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del decreto.

Fac–simile del nuovo modello di diploma digitale.

Cosa contiene il nuovo diploma digitale e da quando si applica

A partire dall'anno scolastico 2025/2026, il diploma finale delle scuole superiori non sarà più cartaceo, si dirà addio alla tradizionale pergamena, perché tutto sarà in formato digitale. Conterrà non solo in formato PDF il classico foglio con il voto finale, ma gli studenti disporranno un vero e proprio "pacchetto digitale" integrato all'interno del proprio E-Portfolio.

Sempre il DM 2/2026 ha ridefinito la struttura del Curriculum dello Studente, che raccoglierà oltre al percorso di studi, le esperienze formative, le certificazioni linguistiche e informatiche, e le attività extrascolastiche (volontariato, sport, arte), anche l'inserimento ufficiale dei risultati delle prove INVALSI (relativi ai livelli di apprendimento in Italiano, Matematica e Inglese), i quali – si ricordi – non influiscono sul voto finale della Maturità.

Il supplemento Europass nel nuovo diploma dell'esame di Stato 2026

Il nuovo modello contiene anche – a partire da quest'anno scolastico – anche il supplemento Europass, che verrà generato in automatico insieme al diploma. Si tratta di un documento tecnico standardizzato a livello europeo che "traduce" il titolo di studio italiano, descrivendo le competenze acquisite, il livello di qualifica (secondo i quadri di riferimento europei EQF) e i possibili sbocchi professionali o accademici e che è molto utile per coloro che vogliono fare esperienze di studio (come l'Erasmus) o lavori all'estero entro i confini dell'UE.

Come ritirare il diploma finale alla Maturità: la procedura sulla piattaforma Unica

Il diploma digitale sarà disponibile subito dopo l'uscita dei quadri e sarà scaricabile dalla piattaforma UNICA del Ministero dell'Istruzione e del Merito, a cui si può accedere tramite la propria identità digitale (SPID, CIE o CNS). Con pochissimi clic, lo studente potrà visualizzare e scaricare il nuovo modello diploma digitale, il Curriculum dello Studente aggiornato e il Supplemento Europass.