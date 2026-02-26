Invalsi 2026, le date delle prove in calendario per primarie, medie e superiori: quando arrivano i risultati

A partire dal prossimo 2 marzo cominceranno i test Invalsi 2026 per coloro che faranno la maturità a giugno, poi si continuerà con le classi delle primarie e delle secondarie di primo grado che dovranno affrontare i test di italiano, matematica e inglese: ecco il calendario completo.

Inizieranno il prossimo lunedì 2 marzo le prime prove Invalsi 2026 per gli studenti delle classi campioni dell'ultimo anno delle secondarie di secondo grado. In altre parole, affronteranno per primi le prove, che si compongono di una prova di italiano, una di matematica e un'altra di inglese, coloro che a partire dal prossimo 18 giugno faranno la Maturità, anche se – ricordiamo – non avranno alcun tipo di influenza nell’ammissione all'esame stesso e nemmeno sul voto finale. Poi, nei mesi successivi, tra aprile e maggio, toccherà anche alle primarie e alle secondarie di primo grado e al resto di quelle di secondo grado. Ecco, di seguito, il calendario completo e le novità.

Quando iniziano le prove Invalsi 2026, il calendario e le date per classi

I primi ad affrontare le prove Invalsi sono gli studenti che faranno la Maturità a giugno. Per le classi campione, la sessione ordinaria è fissata da lunedì 2 a venerdì 6 marzo 2026. All'interno di questa finestra ogni scuola sceglie quattro giorni per somministrare le prove, mentre per le classi non campione, le prove di Italiano, Matematica e Inglese si svolgeranno dal 2 marzo al 31 marzo 2026. È prevista anche una sessione suppletiva dal 21 maggio al 5 giugno 2026. Tra le novità delle prove Invalsi 2026 c'è l'introduzione della prova sulle competenze digitali, basata sul quadro europeo DIGCOMP. A sostenerla saranno, per ora, i maturandi delle classi campione del Grado 13.

Per quanto riguarda le altre date, dall'8 al 30 aprile toccherà alla III secondaria I grado, dal 5 al 7 maggio alla primaria e ancora dall'11 al 29 maggio per la II secondaria II grado.

Dove consultare gli esempi di prove per matematica, italiano e inglese

Gli esempi delle prove di matematica, italiano e inglese di Invalsi si possono consultare sui canali ufficiali dell'Istituto. In particolare sul sito InvalsiOpen, dove sono disponibili alcuni esempi di domande interattive per dare la possibilità agli insegnanti di costruire attività didattiche da utilizzare con i propri studenti oppure sulla piattaforma Cineca dove è possibile consultare gli esempi di prove Invalsi dal 2018 suddivisi per classi.

Come si svolgono e quanto tempo si ha a disposizione

Nella Scuola primaria le prove avvengono simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora per ogni materia – sempre italiano, matematica e inglese – con la tradizionale modalità carta e matita. La Scuola secondaria, invece, utilizza la modalità CBT e svolge le prove all’interno di un periodo di somministrazione stabilito a livello nazionale. Questa finestra temporale può essere gestita autonomamente da ciascuna scuola sulla base dei computer a disposizione.

La durata delle prove varia a seconda del grado e della materia: ad esempio, per quanto riguarda la primaria, per la prova di inglese che viene svolta solo dalle classi quinte gli alunni hanno 30 minuti di tempo per la prova di reading, mentre per quanto riguarda la matematica, la prova ha durata di 45 minuti per le seconde e di 75 minuti per le quinte.

Per quanto riguarda le secondarie, per la terza media (grado 8), le prove di italiano e matematica durano 90 minuti ciascuna (più 15 min per il questionario), mentre inglese dura circa 75-90 minuti. Per la quinta superiore (grado 13), italiano e matematica durano 120 minuti, e l'inglese 150 minuti.

Quando arrivano i risultati e dove consultarli online

Generalmente i risultati delle prove Invalsi vengono resi noti tra fine maggio e inizio giugno, quindi poco prima della fine dell'anno scolastico e sono consultabili sulla piattaforma Cineca tramite l'area riservata agli studenti. Per scaricare il certificato delle competenze è necessario utilizzare le credenziali fornite dalla scuola.