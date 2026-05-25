Curriculum dello Studente obbligatorio alla Maturità 2026, come compilarlo e dove scaricare il modello

Il Curriculum dello Studente è un documento digitale obbligatorio per l’esame di Maturità. Quest’anno sarà importante in sede di colloquio orale: ecco come si compila e quali informazioni devono esserci all’interno.

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Con l'avvicinarsi della Maturità 2026, che – ricordiamo – comincerà giovedì 18 giugno con la prima prova scritta d'italiano – si torna a parlare di Curriculum dello Studente, disponibile nell'E-Portfolio sulla Piattaforma Unica. Si tratta di una sorta di carta d'identità digitale degli studenti, in cui è descritto il percorso formativo e le esperienze maturate, ed è obbligatorio per tutti i candidati all'esame. Sarà importante soprattutto durante il colloquio orale, che partirà proprio dall'analisi di questo documento, che è composto da quattro parti, con i dati anagrafici ma anche i voti conseguiti nel corso del percorso scolastico, e che sarà allegato al diploma conseguito al termine del secondo ciclo d'istruzione.

Cos'è il curriculum dello Studente e a cosa serve

Il Curriculum dello Studente è un documento digitale che comprende tutte le informazioni più importanti sul percorso formativo degli studenti delle secondarie di secondo grado, oltre alle informazioni anagrafiche e alle esperienze maturate, anche all'esterno delle mura scolastiche. È obbligatorio per l'esame di Maturità e viene allegato al diploma al termine del ciclo di studi. Si tratta del primo curriculum per i giovani, che potranno utilizzarlo all'Università o anche per fare i primi passi verso il mondo del lavoro.

Dove si trova il curriculum dello Studente e come è strutturato

Il Curriculum dello Studente è disponibile nella sezione E-Portfolio della Piattaforma Unica, a cui si può accedere utilizzando le proprie credenziali. Si compone di quattro sezioni: nella prima parte, che è a cura della scuola, ci sono informazioni relative al percorso di studio degli studenti, inclusi i crediti formativi maturati nel triennio; nella seconda, a cura di scuola e studenti, vanno inserite tutte le certificazioni acquisite, da quelle linguistiche a quelle artistiche o sportive, anche esterne all'istituzione scolastica; nella terza parte, a cura esclusiva dello studente, sono incluse tutte le attività extrascolastiche, come eventuali attività di volontariato, partecipazioni a concorsi o laboratori; infine, l'ultima parte è interamente dedicata ai risultati delle prove INVALSI, che però saranno visualizzabili solo al termine dell'esame di Maturità.

Il ruolo del curriculum dello Studente all'esame orale della Maturità

Il Curriculum dello Studente a partire dal 2021 è obbligatorio per l'esame di Maturità. Anche quest'anno si richiede che il documento sia completato in ogni sua parte entro l'inizio delle prove. Durante il colloquio la commissione d'esame, che quest'anno resta in forma mista anche se sono diminuiti i suoi membri (2 interni, 2 esterni e il presidente – sempre esterno), consulta il Curriculum dello Studente per valutare il suo percorso formativo. Anzi, l'orale comincerà con una riflessione dei candidati sul proprio percorso scolastico che potrà partire dal Cv.

Dopo gli scrutini le segreterie aggiorneranno le prime due sezioni con i risultati conseguiti.