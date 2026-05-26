Ritardi fino a 2 ore sull’Alta Velocità tra Milano e Bologna, Trenitalia: “C’è una persona sui binari”

Massimo ritardo fino a 2 ore sulla linea dell’alta velocità tra Milano e Bologna: la circolazione è fortemente rallentata per la “presenza di persone non autorizzate” nei pressi della linea a Reggio Emilia.

immagine di repertorio

Traffico dell'alta velocità in tilt tra Milano e Bologna con ritardi fino a due ore di tempo. Stando alle prime informazioni, la circolazione è fortemente rallentata per la "presenza di persone non autorizzate" nei pressi della linea a Reggio Emilia. A dare la notizia è Trenitalia sui suoi canali. Inoltre Trenitalia precisa che alcuni treni possono essere instradati sulla linea convenzionale. I ritardi sono iniziati dalle 13.30 e si cerca di risolvere in tempi brevi.

Dagli ultimi aggiornamenti, il traffico è in graduale ripresa dalle 15.30. A dare lo stop alla circolazione sono state le Forze dell'Ordine che hanno poi fornito il nulla osta, seppur con riduzione di velocità, alla ripresa del traffico ferroviario. Dai primi accertamenti risulta che si è tratta di una sola persona coinvolta sui binari e con problemi psichici.

Ecco l'elenco dei treni coinvolti come si legge sul sito di Trenitalia:

• FR 9514 Salerno (9:23) – Torino Porta Nuova (16:06): il treno oggi ferma a Reggio Emilia anziché Reggio Emilia AV Mediopadana.

I passeggeri in partenza da e diretti a Reggio Emilia AV Mediopadana possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 8811 Milano Centrale (13:35) – Lecce (21:59): il treno oggi ferma a Reggio Emilia anziché Reggio Emilia AV Mediopadana.

I passeggeri in partenza da e diretti a Reggio Emilia AV Mediopadana possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9628 Napoli Centrale (9:55) – Milano Centrale (14:35)

• FR 9631 Milano Centrale (13:00) – Napoli Centrale (17:33)

• FR 9539 Milano Centrale (13:10) – Napoli Centrale (18:53)

Treno Alta Velocità direttamente coinvolto e attualmente fermo:

• FR 9639 Milano Centrale (14:30) – Reggio Calabria Centrale (23:53)