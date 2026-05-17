Valigia sospetta sui binari ad Arquata Scrivia, stop ai treni sulla Milano-Genova e Torino-Genova

L’allarme lanciato da un treno di passaggio ha fatto scattare il blocco totale delle linee Milano-Genova e Torino-Genova. Si registrano cancellazioni di treni e ritardi fino a oltre 160 minuti. Sul posto Polfer e artificieri.

Linee ferroviarie Torino – Genova e Milano – Genova interrotte dal primissimo pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, a causa di una valigia sospetta sui binari all'altezza di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. L'allarme è partito intorno alle 12:30 quando la segnalazione di pacco sospetto sui binari da parte di un treno intransito lungo la linea ferroviaria piemontese, ha fatto scattare il blocco totale alla circolazione dei treni su tutta la tratta e messo in moto tutta la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli artificieri che stanno provvedendo a ispezionare il pacco sospetto mentre Trenitalia sta affrontando una riprogrammazione dell'offerta ferroviaria. "Ad Arquata Scrivia (Linea Milano-Genova) un treno in transito ha avvistato una valigetta lungo la linea. Alle ore 12:50, dopo sopralluogo Polfer, è stato richiesto intervento degli artificieri” ha spiegato Trinità in una nota

"Dalle ore 12:50 sulla linea Milano- Genova, la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Arquata Scrivia per l’intervento delle Forze dell’Ordine. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria" spiegano da Rete ferroviaria italiana che gestisce il tratto. Trenitalia comunica inoltre che a causa del blocco totale, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi, mentre i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni secondo il seguente programma.

Al momento si registrano già ritardi accumulati di oltre 160 minuti per alcuni treni Intercity. Trenitalia comunica che i treni direttamente coinvolti e oggetto di variazione sono:

FB 8619 Milano Centrale (13:10) – Roma Termini (20:18): i passeggeri diretti a Roma Termini, Civitavecchia e Grosseto possono utilizzare da Milano Centrale anche il treno FR 9639 Milano Centrale (14:30) – Reggio Calabria Centrale (23:20) fino Roma Termini, dove trovano proseguimento con il treno FB 8630 Roma Termini (18:27) – Genova Piazza Principe (23:25).

IC 745 Ventimiglia (10:59) – Milano Centrale (14:55): il treno oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri in partenza da e diretti a Voghera, Pavia e Milano Centrale possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

IC 665 Milano Centrale (12:10) – La Spezia Centrale (15:21): il treno oggi ha origine da Genova Piazza Principe. I passeggeri in partenza da Milano Centrale, Milano Rogoredo, Pavia e Voghera possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi: