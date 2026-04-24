Previsioni traffico weekend 25 aprile 2026: la situazione sulle Autostrade, nessun bollino rosso

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Con il weekend del 25 e 26 aprile saranno tanti gli italiani che si metteranno in viaggio su strade e autostrade della Penisola con il traffico che si prevede sostenuto sia per il giorno della Festa della Liberazione sia per la domenica seguente ma senza criticità. Complice anche il bel tempo previsto nel fine settimana, infatti, tanti probabilmente si dedicheranno alla classica gita fuori porta e non mancherà chi lascerà le grandi città per tutto il weekend. Tanti dunque i bollini gialli ma nessun bolino rosso.

Le previsioni traffico per sabato 25 aprile

Secondo le Previsioni di traffico di Viabilità Italia, l’organismo presieduto dal direttore del Servizio Polizia Stradale, per il weekend del 25 aprile 2026 si prevede un significativo incremento dei flussi di traffico lungo l’intera rete viaria nazionale ma solo per gli spostamenti di breve raggio e senza particolari criticità. Secondo il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, in occasione della ricorrenza del 25 Aprile si prevede traffico intenso già dal pomeriggio di venerdì 24 con un bollino giallo che si concretizzerà anche per tutto il giorno della Festa della Liberazione.

Il traffico domenica 26 aprile

Traffico sostenuto ma senza particolari criticità previsto anche per domenica 26 aprile, ma solo al pomeriggio con bollino giallo per le previsioni di code per il rientro verso le città. Al mattino invece situazione più tranquilla da bollino verde. Il traffico si prevede proseguirà anche nella mattinata del giorno dopo, lunedì 27 aprile, con un nuovo bollino giallo.

Quali sono i tratti e gli itinerari più trafficati e i consigli per viaggiare

L’incremento dei flussi di traffico per il 25 aprile riguarderà sia la rete stradale che quella autostradale nazionale. Per questo dalle 09.00 alle 22.00 sia di sabato 25 aprile che di domenica 26 aprile scatterà i divieti di circolazione per i camion con limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate. Viabilità Italia ricorda che prima di partire è importante verificare l'efficienza del veicolo, sistemare razionalmente i bagagli, evitare pasti abbondanti e alcool, essere sufficientemente riposati e tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico.

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I.. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione “VAI”