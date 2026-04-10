Oroscopo sabato 11 aprile 2026 di Ginny: confusione amorosa per Scorpione e Leone

Nell’oroscopo di sabato 11 aprile 2026, Leone e Scorpione non ci sono per nessuno.

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Ariete

Difendere con anima e corpo tutto ciò in cui credi ti viene naturale. Con Marte nel tuo segno, saresti capace di scendere in piazza anche solo per salvare una tradizione di paese finita in discussione, anche se non fosse il tuo. Hai l’ardore del paladino e un cuore nobile che si attiva subito per proteggere tutto ciò che senti giusto, prezioso e degno di essere custodito. Che tempra!

Toro

Oggi, con la Luna storta, hai proprio bisogno di essere consolato e Venere nel segno si dà subito da fare, servendoti su un vassoio d’argento tutto ciò che può tirarti su il morale, dal cioccolato alle patatine fritte con la maionese. Lo so, l’abbondanza ti fa sentire subito meglio, ma cerca di non esagerare e di non cercare conforto soltanto nel cibo.

Gemelli

Con Mercurio ancora in quadratura, nutrire la vostra testolina con mostre, teatri e cose troppo cervellotiche oggi non vi attira per niente. Con Marte a favore avete un solo pensiero fisso, tutt’altro che casto o sottile, che punta dritto al sodo e vi spinge a cercare sfogo nel corpo, tra desiderio e voglia di contatto. Partner avvisato.

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Cancro

Cancretto, con Marte in quadratura il richiamo della pennichella per te è praticamente irresistibile. Ma visto che Venere continua a sostenerti, anche il riposo diventa una faccenda seria. Altro che copertina infeltrita e pigiama spaiato, tu punti su un vero bed code di lusso, fatto di pigiami di seta, cuscini morbidissimi e guanciali in filati pregiati.

Leone

Anche il minimo fraintendimento si trasforma in una questione di principio, colpa di Luna e Venere che sembrano fare a gara per trovare il modo migliore di farti saltare i nervi. Ma tutta questa tensione non puoi certo tenertela appiccicata addosso, perché non ti fa sicuramente bene. Molto meglio scaricarla con qualcosa di fisico, energico e liberatorio, purché resti tutto entro i rassicuranti confini della legalità.

Vergine

Ti vedo, ce la stai mettendo tutta per partorire un’idea geniale, ma con Mercurio in opposizione perfino le intuizioni migliori rischiano di trasformarsi in un flop. La cosa più intelligente che puoi fare è prenderla con leggerezza e farti una bella risata, mettendo da parte la smania di perfezione e lasciandoti salvare, per una volta, dall’ironia.

Bilancia

Bilancina, con Marte in opposizione questo è il momento giusto per fare un piccolo check, proprio come si fa con la macchina prima di partire, quando si dà una controllatina all’olio, alle gomme e ai filtri per evitare di restare a piedi. Anche tu adesso hai bisogno di sistemare quello che traballa e di prenderti cura del tuo motore interiore, concedendoti un po’ di sana manutenzione ordinaria.

Scorpione

Il telefono ti serve più che altro per fingere presenza e tenere lontani gli altri, mentre scrolli contenuti senza nemmeno guardarli. Con Venere e la Luna a darti noia, non hai assolutamente voglia di interagire con il prossimo. Tanto vale allora ripiegare su un libro un po’ impegnato, così da sembrare almeno vagamente sul pezzo e spostare quei pensieri cupi verso qualcosa di più interessante e decisamente più sano.

Sagittario

Con Mercurio in quadratura rischi di affidarti un po’ troppo a qualche aiutino esterno, proprio come certi studenti delle superiori che si fanno dare una mano dall’AI per fare i compiti. Ti capisco, perché una spintarella fa comodo a tutti, ma ricordati che c’è una bella differenza tra farsi aiutare e lasciare che le cose vengano fatte al posto tuo.

Capricorno

Grazie a Venere tu ci sei, ma solo per passeggiate tranquille mano nella mano, calici di vino al tramonto e cene low-fat con un unico obiettivo: farti andare a letto con lo stomaco leggero, possibilmente non oltre le 21. Per tutto il resto, tra faccende di lavoro e incombenze domestiche, stai seriamente valutando l’idea di assumere qualcuno che faccia tutto al posto tuo.

Acquario

Con Venere storta e la Luna nel tuo segno che amplifica ogni cosa, caro Acquario, oggi potresti finire proprio come chi va a fare la spesa a stomaco vuoto. Va quasi sempre allo stesso modo, con il carrello pieno di cose caloriche, zuccherose e per niente salutari. Meglio allora tenere a bada impulsi e reazioni e, per ogni evenienza, cominciare da una bella tisana alla melissa.

Pesci

Pescioloni, vi basta fiutare che aria tira per capire subito dove intervenire e riportare armonia, come se aveste sempre con voi una piccola bacchetta magica pronta all’uso. Siete così bravi a stemperare ogni situazione che viene quasi da pensare che custodiate anche qualche altro incantesimo segreto, magari persino quello capace di levigare le rughette del contorno occhi dopo i quarant’anni.