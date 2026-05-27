Governo Meloni, dopo le comunali il centrodestra accelera sulla legge elettorale. Rientrano oggi 6 attivisti Flotilla fermati a Sirte, 2 italiani ancora in Libia

Venezia "era la città più importante e la destra si è confermata. Peccato non averla ribaltata. Ma a Venezia ha vinto Simone Venturini, non Giorgia Meloni" dice in un'intervista a La Repubblica, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

"Stavolta la differenza non l'hanno fatta Meloni e Salvini ma un ragazzo under 40 che ha preso da solo il 30 per cento. Bisogna fargli i complimenti", continua Renzi. "Numericamente abbiamo vinto il primo turno: abbiamo recuperato capoluoghi che erano a destra come Pistoia e Avellino. E al ballottaggio aumenteremo il divario".

"Ora l'importante è non cadere nel piagnisteo – sottolinea Renzi – abbiamo perso Venezia, non la guerra. Un appello: basta Tafazzi a sinistra".

"Dove ci ha messo la faccia lei, sul referendum, ha perso. Dove non si è fatta vedere, per paura, come a Venezia, canta vittoria", dice Renzi, riferito alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E, sul referendum, secondo l'ex premier, si è trattato "di un'altra partita", ma "la partita è aperta e si gioca sull'economia".