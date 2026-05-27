Governo Meloni, dopo le comunali il centrodestra accelera sulla legge elettorale. Rientrano oggi 6 attivisti Flotilla fermati a Sirte, 2 italiani ancora in Libia

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni dopo le amministrative. Dopo il trionfo a Venezia e Reggio Calabria, il centrodestra accelera sulla legge elettorale ma l'opposizione blocca. "Vogliono fare l’ennesima forzatura per garantirsi la vittoria", accusa Angelo Bonelli, leader di Avs. "Proposta irricevibile", chiude Stefano Bonaccini dal Pd.
Rientrano questa mattina all'aeroporto di Fiumicino a Roma, intorno alle 9, gli attivisti del Land Convoy verso Gaza fermati a Sirte, mentre restano ancora in Libia altre 10 membri della Global Sumud Flotilla, tra cui due di cittadinanza italiana, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia. Al momento non c'è nessuna notizia sulle loro condizioni. "I legali e l'ambasciata non riescono a mettersi in contato con loro" ha raccontato a Scanner Live questa mattina Sara Suriano, una degli attivisti della Flotilla di terra in questo momento in viaggio verso l'Italia.
Un altro dossier su cui il governo sta cercando di affrettarsi è il nucleare. All'assemblea annuale di Confindustria Meloni ha promesso davanti al presidente Orfini che "entro l’estate sarà approvata la legge delega e poi saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario riportare l'atomo in Italia è un obiettivo assolutamente alla nostra portata". Per il M5s la premier "promette reattori che ancora non esistono".
Renzi: "Venezia era la città più importante, ma è importante non cadere le piagnisteo a sinistra"
Venezia "era la città più importante e la destra si è confermata. Peccato non averla ribaltata. Ma a Venezia ha vinto Simone Venturini, non Giorgia Meloni" dice in un'intervista a La Repubblica, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
"Stavolta la differenza non l'hanno fatta Meloni e Salvini ma un ragazzo under 40 che ha preso da solo il 30 per cento. Bisogna fargli i complimenti", continua Renzi. "Numericamente abbiamo vinto il primo turno: abbiamo recuperato capoluoghi che erano a destra come Pistoia e Avellino. E al ballottaggio aumenteremo il divario".
"Ora l'importante è non cadere nel piagnisteo – sottolinea Renzi – abbiamo perso Venezia, non la guerra. Un appello: basta Tafazzi a sinistra".
"Dove ci ha messo la faccia lei, sul referendum, ha perso. Dove non si è fatta vedere, per paura, come a Venezia, canta vittoria", dice Renzi, riferito alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E, sul referendum, secondo l'ex premier, si è trattato "di un'altra partita", ma "la partita è aperta e si gioca sull'economia".
Attivisti della Flotilla fermati a Sirte rientrano in Italia: altri 10 restano in Libia, tra loro 2 italiani
Rientreranno questa mattina all'aeroporto di Fiumicino a Roma, intorno alle 9:15, gli attivisti del Land Convoy verso Gaza fermati a Sirte, dopo le tensioni. Si trovano invece ancora in Libia altri 10 membri della Global Sumud Flotilla, tra cui due di cittadinanza italiana, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia. Al momento non c'è nessuna notizia sulle loro condizioni. "I legali e l'ambasciata non riescono a mettersi in contato con loro" ha raccontato a Scanner Live questa mattina Sara Suriano, una degli attivisti in questo momento in viaggio verso l'Italia. La portavoce della Global Sumud Flotilla afferma: "Tutte le strade che percorriamo per raggiungere Gaza sono bloccate, in un modo o nell'altro. Non fermiamo la solidarietà con la Palestina".
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta dopo le comunali
Dopo il trionfo delle comunali a Venezia e Reggio Calabria, il centrodestra accelera sulla legge elettorale ma l'opposizione fa muro. La proposta è "irricevibile" secondo Stefano Bonaccini del Pd. Un altro dossier su cui Meloni punta è il nucleare: "Entro l'estate". Ma il M5s critica: "Non è la soluzione".