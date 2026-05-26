L’oroscopo di mercoledì 27 maggio 2026 di Ginny: Gemelli e Acquario straparlano

Nell’oroscopo di mercoledì 27 maggio 2026 è ancora fortissima l’influenza energica e vitale dell’elemento aria. Occhio a Venere e Marte resi freddi e taglienti da Saturno e Plutone contrari: rischio cinismo!

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Ariete

Hai l'impressione di aver fatto abbastanza nelle ultime settimane e adesso meriti un po' di sano riposo. Anzi, hai proprio voglia di lasciar andare cose e persone che impegnano troppo le tue emozioni. Preferisci sentirti libero e disoccupato di cuore. Capisci benissimo la scelta di Giochi Preziosi, che ha deciso di vendere il suo colosso ai cinesi in un'operazione da 80 milioni di euro.

Toro

Con Marte e Venere a tuo favore anche oggi sei più vizioso del solito… e si sa che tu sei uno di quelli che partono già da un ottimo livello di godimento. Adesso sei addirittura sfrenato! In onore del chimico piemontese Maurizio Gozzelino, che è recentemente mancato e che inventò il Crodino, tu oggi fai almeno un doppio aperitivo con brindisi commemorativo.

Gemelli

La tua creatività oggi è sfrenata e sensibile insieme, grazie anche alla Luna a favorissimo. Sei come Achille Lauro, che mette in pausa temporaneamente la musica per fare il direttore creativo di Dondup, un noto marchio di moda. In effetti lui con la moda dialoga parecchio: lo stile lo conosce bene, e anche tu!

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Cancro

Pare proprio che la nuova professione più ricercata nell'era dell'AI sia il filosofo. Dove la macchina sa di scienza, l'uomo effettivamente dovrebbe insegnare l'umanità che per fortuna non può essere riproposta meccanicamente, o quantomeno non con l'evoluzione spirituale che l'essere umano è in grado di fare. Quindi, insomma, viva la filosofia e i filosofi, e viva anche te che a queste discipline e a questo modo di ragionare sei molto affezionato.

Leone

C'è decisamente qualcosa che crea disordine nella tua vita oggi. Nulla di grave, ma sicuramente fastidioso. E tu non la prenderai certo bene né con calma, per colpa di Marte a sfavore. Non l'ha presa bene nemmeno EasyJet, costretta a dirottare un suo volo per colpa di un power bank in stiva non disattivato.

Vergine

Con Mercurio che ti fa prendere decisioni pazze e sconsiderate e Marte che ti vuole vogliosa, potresti davvero oggi fare una pazzia spinta dall'inseguimento dei piaceri. Che poi, sai che io approverei nel tuo caso! Ad esempio: ho letto che i brasiliani sono il popolo più pulito al mondo e si fanno fino a 14 docce al giorno. Per te praticamente un sogno erotico… quasi quasi organizzi un viaggetto!

Bilancia

Sei inarrestabile oggi, Bilancia, soprattutto quando riesci a dare sfogo alle tue emozioni e a tutto quello che hai imparato sull'umanità negli ultimi mesi. Non lasciarti condizionare né tantomeno zittire, mi raccomando. Sentiti come Kimi Antonelli, che compie praticamente un miracolo nella gara del Canada… anche se a confronto con giganti del suo settore!

Scorpione

Nessuno fermerà la tua voglia di calore, fisico ma anche umano, anche quando le condizioni possono non essere immediatamente amorevoli e armoniose. In effetti Marte contro ti rende la vita ansiosa e spesso accidentata in questi giorni, ma tu non molli: pratichi la gratitudine e la gentilezza. Sei come la Finlandia che installa cabine riscaldate molto confortevoli per leggere nei parchi anche durante l'inverno.

Sagittario

Quando capisci che con la ragione e la logica non hai speranza, come accade oggi, potresti optare per metodi alternativi. Ad esempio, potresti arruffianarti le persone che non riesci a convincere con motivazioni concrete. Un po' come ha fatto Britney Spears, del tuo stesso segno, che ha offerto lasagne e piscina ai poliziotti che l'hanno fermata per guida in stato alterato.

Capricorno

Con la Luna storta anche oggi e Venere che proprio non aiuta, la sensazione è che qualsiasi cosa tu faccia la sbagli. Non che ti interessi più di tanto il giudizio altrui, sia chiaro Capricorno, però è anche vero che la risposta del pubblico non sarà per niente incoraggiante. Sei un po' come la Ferrari, che a Maranello rilascia le foto della prima Ferrari elettrica, ma il titolo crolla in borsa immediatamente.

Acquario

Senti quasi di non avere competitor oggi, soprattutto dal punto di vista lavorativo e creativo. In effetti è così… e per colpa di Marte contro potresti peccare di un po' di arroganza… ma la creatività è indiscussa. Anche tu senti che al lavoro potresti non essere messo in discussione, come Vincenzo De Luca rieletto per la quinta volta al primo turno sindaco di Salerno.

Pesci

Le situazioni di nonsense ti eccitano e ti stimolano, e credi che comunque ne possa venire fuori qualcosa di nuovo e creativo. Si sa che tu sei bravo a cavalcare l'onda delle stranezze… oggi ancora di più! Le strade tradizionali non fanno per te, anche se il tuo obiettivo è essere felice e far stare bene chi ti circonda. Adori l'idea folle delle Olimpiadi dei dopati di Las Vegas, con montepremi altissimi. In effetti un nonsenso certificato!