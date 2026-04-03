Previsioni traffico Pasqua e Pasquetta 2026: la situazione sulle autostrade

Traffico in aumento per le festività pasquali: già da oggi flussi intensi verso città d’arte e località turistiche, soprattutto nel Centro e Sud Italia. Domenica 5 aprile, Pasqua, circolazione sostenuta tutto il giorno, mentre lunedì 6 aprile, Pasquetta, le classiche gite fuori porta contribuiranno agli spostamenti. Le previsioni di Viabilità Italia.

Traffico in autostrada

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In vista delle festività pasquali, Viabilità Italia segnala un aumento significativo del traffico su tutta la rete stradale nazionale. Gli spostamenti tra oggi, venerdì 3 aprile, e fino al 6 aprile, giorno di Pasquetta, saranno intensi sia per brevi percorsi sia per viaggi di medio-lunga distanza, e si spera non condizionati dagli effetti del maltempo che sta ancora imperversando sul Belpaese. Almeno 60 milioni di veicoli circoleranno sulle autostrade in questi giorni. Le destinazioni preferite saranno le regioni del Centro e del Sud, le più gettonate le mete balneari.

Già dal pomeriggio di ieri, in concomitanza con la chiusura delle scuole, sono cominciati i primi flussi verso le località turistiche e le città d’arte, che tenderanno a crescere ulteriormente da oggi, venerdì 3 e da domani sabato 4 aprile. Domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, la circolazione sarà intensa per gran parte della giornata, mentre lunedì 6 aprile, Lunedì dell’Angelo, il traffico sarà elevato per le gite fuori porta e i primi rientri, che proseguiranno fino alla mattina di martedì 7 aprile.

Il traffico di venerdì santo e sabato 4 aprile in autostrada

Venerdì 3 e sabato 4 aprile il traffico sarà già intenso, soprattutto verso le località turistiche e le città d’arte.

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Le principali direttrici interessate includono le regioni costiere e le zone montane, con possibili rallentamenti sulle strade statali e regionali che collegano i centri storici alle mete più frequentate dai turisti.

Le previsioni del traffico di Pasqua, domenica 5 aprile

Domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, i flussi saranno sostenuti per l’intera giornata.

Le direttrici più congestionate saranno quelle verso città d’arte, località marittime e aree montane, con possibili rallentamenti anche sulle principali autostrade a lunga percorrenza.

Traffico di Pasquetta, lunedì 6 aprile

Lunedì 6 aprile, Lunedì dell’Angelo, i movimenti saranno caratterizzati dai tradizionali spostamenti per le gite fuori porta del giorno di Pasquetta.

I flussi più intensi si concentreranno nel pomeriggio e nelle ore serali, soprattutto verso le località costiere e montane, mentre le autostrade e le principali strade statali registreranno traffico sostenuto.

La situazione per il rientro, martedì 7 aprile

Infine per la giornata di Martedì 7 aprile il traffico sarà ancora sostenuto nella mattinata per i rientri dalle vacanze pasquali.

Le principali arterie interessate saranno le direttrici verso i centri urbani e le città d’arte, con possibili rallentamenti sui collegamenti tra località turistiche e città.

Quali sono gli itinerari più trafficati e i consigli per viaggiare

I principali flussi interesseranno autostrade come la A1 Milano–Napoli, la A14 Bologna–Bari e la A4 Torino–Trieste, oltre alle direttrici verso le località costiere e montane. Sulle strade statali e regionali, rallentamenti potranno verificarsi nei collegamenti con centri storici e mete turistiche.

Come già successo in precedenza in queste giornate, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa da domani, venerdì 3 aprile, a partire dalle 14 e fino alle 22, poi per sabato 4 aprile, dalle 9 alle 16, e infine nei giorni d Pasqua e Pasquetta dalle 9 alle 22. In vista del controesodo, nella giornata di martedì 7, il blocco sarà in vigore dalle 9 alle 14.

Viabilità Italia raccomanda di pianificare il viaggio evitando le fasce orarie di punta, rispettare le norme di sicurezza, fare soste frequenti e consultare i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale.