Arrestato in Romania l’ex fidanzato di Chiara Balistreri: era fuggito due volte dai domiciliari dopo averla picchiata È stato arrestato in Romania Gabriel Costantin, l’ex fidanzato di Chiara Balistreri, la 20enne che aveva denunciato 5 anni di violenze da parte del compagno e che si era invece ritrovata a fare i conti con due evasioni dagli arresti domiciliari. Il giovane sarà ora estradato in Italia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

È stato arrestato in Romania, proprio nella casa dove si era rifugiato la prima volta che era evaso dagli arresti domiciliari per lesioni e maltrattamenti, Gabriel Costantin, l'ex fidanzato di Chiara Balistreri, la 20enne che aveva raccontato proprio a Fanpage.it di aver denunciato alle autorità 5 anni di violenze e percosse e di essersi ritrovata a temere per la propria vita perché il giovane era stato posto ai domiciliari senza il controllo del braccialetto elettronico.

Ora che l'arresto è stato eseguito, seppure in Romania, Chiara può tirare un sospiro di sollievo. Sui social ha raccontato di voler spiegare cosa è accaduto in queste ultime ore tramite un video e di non averlo registrato prima perché "super emozionata". Dopo il fermo ci sarà la richiesta di estradizione per condurlo in Italia, ma per il momento resterà nel carcere rumeno.

Settimane prima dell'arresto, Balistreri aveva fatto sapere all'Italia con un video virale su TikTok che il suo ex fidanzato era nuovamente evaso dai domiciliari dopo due anni di latitanza all'estero. "Mi registro da viva – aveva detto nel video – prima di diventare l'ennesimo caso di femminicidio".

Quell'appello era stato condiviso ovunque dagli utenti del web, quasi più del primo appello nel quale la 20enne raccontava di aver denunciato 5 anni di violenze da parte dell'ex fidanzato e di aver dovuto assistere alla sua fuga dagli arresti domiciliari. Costantin era infatti stato arrestato nel 2022 e il gip, pur riconoscendo la sussistenza di un pericolo di reiterazione del reato nei confronti della ex ragazza, picchiata a sangue in un appartamento di Bologna, aveva disposto per lui gli i domiciliari perché, a suo parere, non vi erano "esigenze tali da dover essere contenute con il carcere". Poco dopo quel fermo, il giovane era fuggito per la prima volta all'estero.

Secondo quanto raccontato da Balistreri, l'arresto è stato eseguito in Romania a casa della nonna. Dopo il fermo, sarà fatta la richiesta di estradizione per portarlo da detenuto in Italia.