Violentata da due sconosciuti vicino a un cimitero: dopo cinque mesi arrestati gli aggressori

Una donna di 52 anni italiana era stata violentata lo scorso febbraio vicino a un cimitero di un paese in provincia di Cuneo: gli aggressori erano due uomini sconosciuti. Per loro adesso è scattato l’arresto.

Immagine di repertorio

Lo scorso 8 febbraio una donna di 52 anni italiana era stata violentata vicino a un cimitero di un paese in provincia di Cuneo. Quando i suoi due aggressori sono scappati, lei è stata soccorsa e ai medici dell'ospedale di Verduno aveva spiegato come era stata avvicinata e abusata da due uomini mai visti prima. Ora a distanza di mesi i carabinieri di Alba hanno arrestato due uomini di nazionalità tunisina.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la donna era stata fermata dai due aggressori in una zona vicino alla stazione ferroviaria e successivamente vicino a un cimitero. Gli uomini avrebbero approfittato del suo stato confusionario per violentarla per diversi minuti. Poi si sono allontanati. A notare la vittima con una ferita al volto sono stati alcuni passanti. La 52enne è stata subito soccorsa e affidata ai medici dell'ospedale di Verduno: ai sanitari aveva spiegato la violenza da parte di due sconosciuti.

Intanto erano state allertate le forze dell'ordine che hanno subito attivato le indagini per risalire ai due responsabili. Quando sono stati fermati, i due uomini stavano progettando di tornare al loro Paese d'origine. Per loro ora è scattato l'arresto, dovranno difendersi dall'accusa di violenza sessuale: si trovano in carcere a Torino.