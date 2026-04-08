Zeudi Di Palma: “Ho rifiutato Valeria Golino. All’ex di Chanel Totti ho tatuato una vagina”

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Seduta sullo sgabello di Belve durante la puntata del 7 aprile 2026, Zeudi Di Palma ha risposto alle domande di Francesca Fagnani facendo per la prima volta chiarezza si quegli aspetti della vita, soprattutto professionali, che da dopo l’esperienza al Grande Fratello le sono stati criticati. L'ex Miss Italia ha difeso apertamente il valore del proprio lavoro e le tariffe praticate nel suo studio, pur essendo consapevole che l’argomento prezzi è stato a lungo fonte di critiche: “Sono stata criticata tanto per i prezzi dei miei tatuaggi. Sono sempre stati alti ma dietro ci sono tante spese e poi l’arte non ha prezzo”. Entrando nel merito dei costi, ha spiegato che un tatuaggio medio si aggira sui 300 euro. Una cifra che potrebbe apparire alta ma Zeudi ha rivendicato la libertà di ogni artista di vendersi al prezzo che ritiene corretto. Quindi ha smentito chi pensa che si sia improvvisata tatuatrice. Tra le richieste più singolari ricevute, ne ha resa nota solo una: “L’ex fidanzato di Chanel, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, mi ha chiesto di tatuargli una vagina”.

Il rapporto di Zeudi Di Palma con i fan

L'intervista ha poi toccato il tema del rapporto con i fan e le critiche sui regali economici, come il "fondo Zeudi" da 50mila euro. La Di Palma ha ammesso che inizialmente queste donazioni, arrivate da decine di paesi come Canada e Filippine, le avevano creato un forte imbarazzo: “All’inizio non volevo quei soldi ma poi le persone intorno a me mi hanno fatto riflettere e capire che mi sarebbero serviti a migliorarmi”. Ha chiarito di non aver mai chiesto nulla, nemmeno la macchinetta per i tatuaggi ricevuta in dono, e che tali polemiche nascono da un’invidia tipicamente italiana: “Mi invidiano per dove sono arrivata in così poco tempo”. Ha inoltre ribadito la sua indipendenza dai seguaci più estremi e dalle guerre social mosse da chi la sostiene contro coloro che hanno “osato” criticarla apertamente: “Non ho il guinzaglio, non posso costringerli a fare cose. Potrei vivere anche senza il sostegno dei miei fan e tornare al niente”. Quanto alla possibilità di sentirsi intrappolata nei desideri delle sue fan, ha precisato di non avere timori: “Alcuni sono fanatici ma se mi sento oppressa, lo dico senza problemi”.

Il coming out a 19 anni: “Al GF hanno detto che ero bisessuale, ma provo sentimenti solo con le donne”

Sul fronte personale, Zeudi ha ripercorso il coming out e la consapevolezza della propria sessualità arrivata a 12 anni in un contesto di chiusura mentale come quello di Scampia, il quartiere difficile dov’è nata e cresciuta. Con una precisazione: “Al GF mi hanno dichiarata bisessuale ma io ho sempre detto di provare emozioni solo per le donne”. Ha poi ricordato con amarezza l'assenza del padre, definendo fastidioso il suo tentativo di riemergere durante il reality: “Non mi poteva far piacere visto che non lo conosco, non so chi è. Mi ha dato fastidio”. Infine la belvata che non rivendica, come il provino inizialmente rifiutato a Valeria Golino per lo stress: “Oggi ci penso come a un rifiuto folle. Non sono stata brava perché avevo imparato il copione del camerino”. Infine, Zeudi ha chiuso con una nota sul legame con la sua nuova compagna: “Sono innamorata, il 2026 è iniziato bene”.