Zeudi Di Palma rivede il padre dopo anni al GF, la reazione: “Questo non è amore, vuoi mettermi in difficoltà” Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 3 marzo, un confronto acceso tra Zeudi Di Palma e suo padre, che non vedeva da cinque anni. L’ex Miss Italia si è lasciata andare a un lungo sfogo in diretta tv: “Potevi cercarmi quando non ero in Tv”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Zeudi Di Palma e suo padre Pasquale non si incontravano da anni e, al Grande Fratello, hanno avuto l'occasione di farlo. Nella puntata di lunedì 3 marzo, l'ex Miss Italia ha dovuto prendere una decisione difficile e scegliere se ascoltarlo oppure no. L'uomo ha contattato la redazione del Grande Fratello, dicendo che avrebbe voluto incontrare sua figlia per recuperare il rapporto che hanno perso, ma la reazione di Di Palma non è stata delle migliori: "Potevi cercarmi quando non ero in Tv, sei arrivato per mettermi in difficoltà".

Il confronto tra Zeudi e suo padre

Zeudi e suo padre non hanno rapporti da quattro anni, nel periodo di Miss Italia. L'uomo era andato via quando lei era piccola: "Sono stato allontanato dai miei figli, non so per quale motivo. Io me ne sono dovuto andare per forza di cose, a lei non è stata data la possibilità di vivere suo padre da piccola", ha spiegato l'uomo a Signorini. A domanda diretta sul perché volesse recuperare il rapporto, ha risposto: "Io la amo, mia figlia è il mio sangue".

L'ex Miss Italia ha spiegato che suo padre è andato via di casa quando lei aveva uno o due anni: "La sua assenza è stata una mia mancanza, io ero molto piccola, mia madre mi ha raccontato che lui ha scelto, lei ci ha sempre spinto a cercarlo, non ha mai ostacolato, ma lui non ha mai voluto conoscerci e crescerci". Poco prima del concorso di Miss Italia, poi, ci fu un problema a casa e per questo lo risentì: "Ma non c'è mai stato modo di riallacciare i rapporti".

La decisione di Zeudi

Alfonso Signorini ha dato a Zeudi la possibilità di scegliere se incontrarlo oppure no, ma lei si è mostrata titubante: "Perché arrivare fino a questo momento? Perché non cercarmi quando non c'è tutto questo? Non voglio metterti in cattiva luce, biologicamente sei mio padre ma non lo sei davvero, un padre non mette in difficoltà tua figlia in televisione. Voglio solo salutarti, apprezzo il fatto che tu lavori, ma lo fai per altre persone e non per me". La ragazza ha ammesso di non riuscire a chiamarlo "papà": "Non sono mai riuscita a chiamarti in questo modo". Alla fine, la ragazza ha deciso di incontrarlo per un saluto, ma di proseguire il discorso lontano dalle telecamere, quando uscirà dalla Casa del Grande Fratello.