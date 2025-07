video suggerito

"Zeudi Di Palma fidanzata con un ragazzo di Napoli", l'ex gieffina interviene per chiarire la sua vita privata Con un video pubblicato sui social, Zeudi Di Palma è intervenuta per fare chiarezza sulla sua vita sentimentale. Di recente, alcuni gossip parlavano di un "ragazzo di Napoli" al fianco dell'ex Miss Italia e protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello.

A cura di Elisabetta Murina

Zeudi Di Palma fa chiarezza sulla sua vita sentimentale. L'ex Miss Italia ed ex concorrente del Grande Fratello è intervenuta sui social per parlare del suo presunto fidanzato, dopo alcune voci che la vedevano vicina a un misterioso ragazzo originario di Napoli ."Non abbiamo assolutamente una storia", ha precisato dopo i gossip che diventavano sempre più insistenti.

Zeudi Di Palma fa chiarezza sulla sua vita sentimentale

In un video pubblicato sui social, Zeudi Di Palma ha smentito tutte le voci riguardanti il suo presunto fidanzato. Il ragazzo in questione, con cui si vociferava avesse una relazione, è in realtà un suo caro amico: "Giovanni è un mio carissimo amico, non abbiamo assolutamente una storia". I due si sono incontrati perché l'ex gieffina doveva realizzare per lui un tatuaggio: "L'ho tatuato, si è offerto perché volevo fare quel concept. Ci siamo visti cinque o sei volte nella nostra vita". Nessun flirt in corso tra i due, quindi, ma solo un rapporto di amicizia e lavorativo. Per questo motivo, Di Palma ha minacciato di intervenire contro chi ha diffuso false notizia: "A breve partiranno le diffide, non faccio nomi per non fare pubblicità".

Le voci sulla sua vita sentimentale di Zeudi dopo il Grande Fratello

Finita l'avventura al Grande Fratello alcuni mesi fa, Zeudi ha continuato a far parlare di sé. Prima per l'incontro con i fan e la diffusione di suoi contenuti a pagamento e più di recente per la sua vita sentimentale. In particolare, secondo alcune indiscrezioni diffuse da Deianira Marzano su Instagram, l'ex gieffina avrebbe avuto una frequentazione con un ragazzo di Napoli, con il quale era stata "avvistata a Miranapoli". I due si vedrebbero da mesi e l'intento iniziale sarebbe stato quello di mantenere segreta la storia che, però, "adesso è stata scoperta".